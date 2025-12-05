  1. Clienti privati
Momenti shock a Beaver Creek Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve

Syl Battistuzzi

5.12.2025

Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve

Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve

05.12.2025

Un grave incidente è avvenuto durante la gara di Coppa del Mondo di sci a Beaver Creek: il 23enne sloveno Rok Aznoh è caduto, perdendo il casco e rimanendo poi immobile sulla neve. La diagnosi è stata fatta solo ore dopo.

Syl Battistuzzi

05.12.2025, 09:51

05.12.2025, 16:40

La discesa libera di giovedì a Beaver Creek è stata funestata da un grave incidente che ha visto come protagonista Rok Aznoh. Il 23enne sloveno è caduto in modo rocambolesco nel tratto centrale, ha perso il casco ed è poi rimasto immobile sulla neve.

Dopo una lunga interruzione, il campione del mondo juniores 2023 è stato soccorso con una speciale slitta e la gara è stata poi ripresa.

Alla fine sulla «Birds of Prey» ha trionfato lo svizzero Marco Odermatt, ma l'incidente ha oscurato la gara.

A Beaver Creek. Anche la prima discesa della stagione è di Marco Odermatt

A Beaver CreekAnche la prima discesa della stagione è di Marco Odermatt

In seguito l'ospedale dove è stato portato Aznoh ha fornito la diagnosi: lo sloveno ha riportato la lacerazione del legamento crociato e del menisco, ma fortunatamente non ha riportato gravi lesioni alla testa o al collo.

Ma la stagione è comunque finita per il talentuoso sciatore.

Rok Aznoh dovrà essere trasportato via con una slitta di soccorso.
Rok Aznoh dovrà essere trasportato via con una slitta di soccorso.
KEYSTONE

