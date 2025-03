Russi: «Odermatt ha sfiorato un incidente catastrofico a Kitzbühel»

Marco Odermatt durante la discesa libera maschile sabato 25 gennaio 2025 a Kitzbühel. KEYSTONE

La leggenda dello sci Bernhard Russi parla a blue Sport degli infortuni in Coppa del Mondo. Il campione olimpico di discesa del 1972 spiega che anche per Marco Odermatt si è sfiorata la «catastrofe».

Hai fretta? blue News riassume per te L'esperto di sci Bernhard Russi parla a blue Sport dei numerosi infortuni gravi nella Coppa del Mondo di sci.

L'esperto di lunga data della SRF afferma che oggi i media reagiscono con maggiore sensibilità agli incidenti perché sono stati colpiti anche i nomi più importanti.

Anche Marco Odermatt ha sfiorato una brutta caduta, come ricorda Russi: «Tre anni fa, a Kitzbühel, ha sfiorato la catastrofe nella traversata finale». Mostra di più

Bernhard Russi ha parlato a blue Sport dei numerosi infortuni degli ultimi anni in Coppa del Mondo di sci.

L'ex specialista della discesa libera non vede però una causa principale: «A parte il fatto che i media sono ora un po' più sensibili, perché sono stati colpiti nomi più importanti. Non appena si colpiscono questi tutto il mondo è interessato».

Dopo tutto, a suo avviso, le discipline di velocità nelle gare di sci sono dannatamente pericolose. Non bisogna mai dimenticare che il peggio può accadere ogni momento.

Sarrazin è stato «solo molto sfortunato»

Russi spiega che ci sono sempre fasi in cui i migliori sciatori si spingono oltre il limite: «C'è stato un effetto a catena in cui persone come Alexander Kilde e, sulla scia di Kilde, Odermatt hanno iniziato a spingersi al limite nelle discipline di velocità. Questo in termini di linea, velocità e disponibilità a correre rischi».

Tutto questo fino a quando non si «sbatteva». Solo allora ritorna qualcosa come il buon senso, afferma Russi.

Ma quest'anno c'è stata anche la sfortuna delle cadute, soprattutto con Cyprien Sarrazin: «Può fare questa caduta dieci volte, si rialza in fondo e continua ad andare avanti. È solo molto sfortunato a colpire il terreno nel modo sbagliato».

Anche Odermatt «vicino alla catastrofe»

Alla domanda su cosa passa per la testa di un corridore come Marco Odermatt quando assiste a cadute come quella di Sarrazin, Russi spiega: «Se lo analizza correttamente, Odermatt sa che non gli succederà. Vedrebbe quest'onda, questa contropendenza, e non darebbe la massima pressione».

L'ex sciatore ricorda che in passato è stato diverso: «L'ha fatto anche lui, ma gli è andata bene». «Ricordo – continua – tre anni fa a Kitzbühel nella traversata finale. In qualche modo si è infilato in porta. C'è mancato davvero poco per la catastrofe».

Il campione olimpico del 1972 aggiunge: «Ma sicuramente dopo ha guardato e analizzato bene la situazione. Anche quest'anno si è sentito, e questo fa parte dell'essere un grande campione, che in certi momenti si rende conto che non vale la pena rischiare tutto, perché può perdere troppo».

Ecco il video dell'intervista a Bernhard Russi (in tedesco):

Bernhard Russi: «Marco Odermatt war hauchdünn an der Katastrophe dran» Ski-Legende Bernhard Russi spricht bei blue Sport über die Verletzungen im Weltcup. Dabei erklärt der Abfahrts-Olympiasieger von 1972, dass Odermatt auch schon nah an einer «Katastrophe» dran war. 06.03.2025