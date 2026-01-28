Henrik Kristoffersen KEYSTONE

Henrik Kristoffersen ha regalato una serata carica di emozioni al pubblico di Schladming: il norvegese, che abita proprio nella località austriaca, si è imposto per la quinta volta nello slalom sulla Planai, diventando così il più vittorioso di tutti i tempi.

Alle spalle del 31enne, che proprio a Schladming aveva ottenuto il primo successo della carriera nel 2014, si sono piazzati Atle Lie McGrath e Clément Noël.

Terzo dopo la prima manche, Loïc Meillard ha alzato bandiera bianca dopo il primo intertempo. Tanguy Nef (non) è così stato il miglior elvetico, poi Daniel Yule (17esimo) e Ramon Zenhäeusern (20esimo).