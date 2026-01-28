  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Coppa del Mondo Kristoffersen conquista lo slalom della Planai, Meillard fuori

Swisstxt

28.1.2026 - 22:19

Henrik Kristoffersen
Henrik Kristoffersen
KEYSTONE

Henrik Kristoffersen ha regalato una serata carica di emozioni al pubblico di Schladming: il norvegese, che abita proprio nella località austriaca, si è imposto per la quinta volta nello slalom sulla Planai, diventando così il più vittorioso di tutti i tempi.

SwissTXT

28.01.2026, 22:19

28.01.2026, 22:24

Alle spalle del 31enne, che proprio a Schladming aveva ottenuto il primo successo della carriera nel 2014, si sono piazzati Atle Lie McGrath e Clément Noël.

Terzo dopo la prima manche, Loïc Meillard ha alzato bandiera bianca dopo il primo intertempo. Tanguy Nef (non) è così stato il miglior elvetico, poi Daniel Yule (17esimo) e Ramon Zenhäeusern (20esimo).

Grande spettacolo a Schladming. Kristoffersen s'infuria, ancora, dopo la vittoria di Meillard: «È completamente ridicolo»

Grande spettacolo a SchladmingKristoffersen s'infuria, ancora, dopo la vittoria di Meillard: «È completamente ridicolo»

I più letti

Il magnifico colpo di Yannik Sinner che ha strappato lunghi applausi alla Rod Laver Arena
Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?
«Il fascismo americano è alle porte». Ecco la situazione a Minneapolis
Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101
Fabrizio Corona: «Lascio l'Italia, vado dal mio amico Trump»

Altre notizie

Sci. Malorie Blanc nona nella prova della discesa a Crans-Montana

SciMalorie Blanc nona nella prova della discesa a Crans-Montana

Coppa del Mondo. Meillard trionfa nel gigante di Schladming, Odermatt si piazza quarto

Coppa del MondoMeillard trionfa nel gigante di Schladming, Odermatt si piazza quarto

Ecco il video. Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?

Ecco il videoGli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?