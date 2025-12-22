Nonostante un errore pesante, Loïc Meillard ha firmato una grande rimonta in Alta Badia, conquistando il terzo posto in slalom.
Loïc Meillard è riuscito a salire sul podio in slalom per la seconda volta in questa stagione.
Nonostante un grosso errore, il rossocrociato è poi stato autore di una grande rimonta sul finale, chiudendo terzo in Alta Badia a +0"39 dal vincitore Atle Lie McGrath.
Alle spalle del norvegese è invece giunto Clément Noël (+0"30).
Per quanto riguarda gli altri rossocrociati, Tanguy Nef ha terminato la gara in settima piazza, riuscendo così ad assicurarsi l’importante pass per le Olimpiadi di Milano Cortina.
Lontani Daniel Yule e Matthias Iten.