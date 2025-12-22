  1. Clienti privati
Slalom Meillard non molla: rimonta da applausi e podio in Alta Badia

Swisstxt

22.12.2025 - 14:40

Loïc Meillard
Loïc Meillard
Imago

Nonostante un errore pesante, Loïc Meillard ha firmato una grande rimonta in Alta Badia, conquistando il terzo posto in slalom.

SwissTXT

22.12.2025, 14:40

22.12.2025, 14:46

Loïc Meillard è riuscito a salire sul podio in slalom per la seconda volta in questa stagione.

Nonostante un grosso errore, il rossocrociato è poi stato autore di una grande rimonta sul finale, chiudendo terzo in Alta Badia a +0"39 dal vincitore Atle Lie McGrath.

Alle spalle del norvegese è invece giunto Clément Noël (+0"30).

Per quanto riguarda gli altri rossocrociati, Tanguy Nef ha terminato la gara in settima piazza, riuscendo così ad assicurarsi l’importante pass per le Olimpiadi di Milano Cortina.

Lontani Daniel Yule e Matthias Iten.

Il ritratto di Loïc Meillard

Il ritratto di Loïc Meillard

13.02.2025

