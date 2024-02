Cyprien Sarrazin KEY

Nessuno è davvero al riparo dagli infortuni in questa stagione di Coppa del Mondo.

Ai vari big costretti a mordere il freno per un periodo più o meno lungo, venerdì si è aggiunto Cyprien Sarrazin, la rivelazione della velocità.

Caduto nel secondo test in vista della libera di sabato, il francese non scenderà più in pista nel weekend di Kvitfjell, che comprende anche un super G.

Ghiottissima occasione, dunque, per Marco Odermatt: in caso di successo sulle nevi norvegesi, il nidvaldese (attualmente a +6 sul rivale nella classifica di discesa) metterebbe difatti in bacheca la coppetta.

Swisstxt