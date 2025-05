Cyprien Sarrazin cade malamente durante l'allenamento di discesa libera a Bormio 27.12.2024

Cyprien Sarrazin, vittima di un grave incidente lo scorso inverno, riporta notizie positive dalla riabilitazione. La star dello sci francese riferisce che i suoi problemi di vista sono scomparsi.

Syl Battistuzzi

Hai fretta? blue News riassume per te Cyprien Sarrazin si sta riprendendo dopo il grave incidente di dicembre a Bormio e riferisce che la scomparsa dei problemi alla vista è un importante progresso.

Il 30enne francese si sta allenando per recuperare ormai da un mese.

Non è chiaro se e quando Sarrazin sarà in grado di continuare la sua carriera di sciatore professionista, anche se il ritorno allo sci rimane il suo obiettivo fondamentale. Mostra di più

Alla fine di dicembre, Cyprien Sarrazin è caduto pesantemente durante un allenamento di discesa libera a Bormio: ha perso il controllo degli sci mentre entrava nel tratto finale, è volato in aria su un dosso e ha sbattuto pesantemente la schiena e la testa sulla pista dura da un'altezza pericolosa.

«Sarei potuto morire», ha dichiarato il francese, che era uno dei maggiori rivali di Marco Odermatt. Un'emorragia cerebrale ha richiesto un intervento chirurgico d'urgenza.

All'inizio di marzo, lo specialista della velocità aveva dichiarato di avere ancora problemi al ginocchio e alla schiena.

Il transalpino è tornato ad allenarsi da circa un mese e riferisce di un costante miglioramento delle sue condizioni fisiche. «Sto progredendo passo dopo passo. Le sensazioni stanno tornando, il corpo risponde sempre meglio. E la motivazione c'è», ha scritto il 30enne in un post su Instagram.

Il comeback è ancora aperto

Il cinque volte vincitore in Coppa del Mondo è particolarmente felice della scomparsa dei problemi alla vista, che lo tormentavano dalla caduta: «Da oltre un mese non ho più la vista doppia. Una recente visita oculistica ha dimostrato che tutto è a posto. È un grande sollievo».

Questo gli ha tolto un vero peso e si sente bene, conclude. Resta da vedere se sarà in grado di riprendere la sua carriera dopo la riabilitazione.

«Riprendere a gareggiare è uno dei miei obiettivi». Tuttavia, non sa dire quando potrebbe accadere. «Sciare di nuovo, sì. Ma come concorrente? Non lo so», ha spiegato Sarrazin a marzo.

Gli appassionati di sci possono quindi sperare che alle 85 partenze del francese in Coppa del Mondo se ne aggiungano molte altre.