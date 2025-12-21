  1. Clienti privati
Slalom gigante Schwarz comanda dopo la prima manche in Alta Badia, Odermatt lontano, Aerni, sesto

bfi

21.12.2025

Marco Schwarz
Marco Schwarz
KEYSTONE

L'austriaco Marco Schwarz mantiene un netto vantaggio nello slalom gigante dell'Alta Badia dopo la prima manche. Gli svizzeri sono nettamente indietro, con Marco Odermatt in particolare, che concede quasi due secondi al primo.

21.12.2025, 11:25

Schwarz, partito con il pettorale numero 1, ha stabilito un tempo sulla pista Gran Risa che nessuno degli sciatori successivi è riuscito nemmeno lontanamente ad eguagliare.

Il trentenne austriaco, arrivato secondo a Sölden, ha battuto la concorrenza di 64 centesimi di secondo o più. Anche il connazionale di Schwarz, Stefan Brennsteiner, è in lizza per il podio, a soli tre centesimi di secondo dall'americano River Radamus.

Gli svizzeri, dopo la tripla vittoria in Val d'Isère, non sono riusciti a trovare il ritmo e hanno tutti perso più di un secondo dal leader. Luca Aerni e Loïc Meillard, attualmente rispettivamente sesto e settimo, erano staccati di 1,14 e 1,16 secondi. Marco Odermatt è sorprendentemente molto indietro. Il vincitore degli ultimi quattro slalom giganti in Alta Badia è solo all'11° posto, a 1,51 secondi dal leader. Thomas Tumler è staccato di altri 19 centesimi di secondo.

In Alto Adige la seconda manche partirà alle ore 13.30.

