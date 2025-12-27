La Svizzera ha sfiorato la tripletta a Livigno. KEYSTONE

L'austriaco Marco Schwarz ha trionfato nel super G di Livigno, mettendosi davanti a Monney, Von Allmen e Odermatt.

Un solo uomo è riuscito a mettersi tra la Svizzera e il trionfo: Marco Schwarz. Sulla neve della Li Zeta, a Livigno, l’austriaco ha firmato un super G da padrone assoluto, lasciando dietro il duo elvetico formato da Alexis Monney e Franjo von Allmen, separati da lui rispettivamente di 20 e 25 centesimi. I due rossocrociati si sono comunque resi protagonisti di una prova solida, conquistando entrambi il primo podio stagionale in super G.

E poi c’è Marco Odermatt. Il campione svizzero ha accarezzato il podio con la punta delle dita ma ha dovuto accontentarsi della quarta piazza, staccato di appena quattro centesimi. Qualche sbavatura nel tratto centrale gli è costata carissima, nonostante una chiusura aggressiva che ha tenuto col fiato sospeso fino all’ultimo.

Il verdetto, però, non cambia la sostanza: Odermatt resta saldamente in testa alla classifica di specialità, difendendo il pettorale rosso davanti a Vincent Kriechmayr, costretto al ritiro a poche porte dal traguardo, e allunga ulteriormente anche nella graduatoria generale.

Buona prova per la squadra elvetica

Dietro i big, la pattuglia svizzera ha continuato a brillare, piazzando un totale di sei atleti nei primi 11. Loïc Meillard ha centrato un ottimo settimo posto a +0”37, seguito da Stefan Rogentin, ottavo in +0”44, a pari merito con l’italiano Guglielmo Bosca. Eccellente anche la prova di marco Köhler, che ha chiuso all'undicesimo posto. Giornata amara invece per Justin Murisier, che non è riuscito a completare la sua discesa.

Ora il Circo Bianco si concede una breve tregua. Il calendario ripartirà il 7 gennaio con lo slalom di Madonna di Campiglio, prima del gigante di Adelboden in programma il 10 gennaio.