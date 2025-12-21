Marco Schwarz KEYSTONE

Marco Schwarz vince lo slalom gigante dell'Alta Badia. L'austriaco si è imposto sulla pista Gran Risa davanti al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e al connazionale Stefan Brennsteiner.

Se la scorsa settimana sono stati tre sciatori svizzeri a salire sul podio, oggi, domenica, in Alta Badia, è toccato agli austriaci dominare lo slalom gigante.

La vittoria di Marco Schwarz e il terzo posto di Stefan Brennsteiner sono stati completati da un ottimo ottavo posto di Patrick Feuerstein, che ha scalato 14 posizioni con il secondo miglior tempo.

Schwarz ha difeso il suo ampio vantaggio fin dalla prima manche e ha vinto davanti al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

Come ricordato gli svizzeri non sono riusciti a replicare la prestazione dell'ultimo slalom gigante in Val d'Isère.

Odi sesto, fine dell'incredibile striscia

Marco Odermatt ha mancato il podio per soli sei decimi, chiudendo sesto dopo una prima manche imperfetta e una rimonta nella seconda.

Per lo sciatore di Nidvaldo, che aveva vinto gli ultimi quattro slalom giganti in Alta Badia, questo ha segnato la fine di una striscia impressionante: escludendo i ritiri, il suo ultimo non-podio in uno slalom gigante risale a marzo 2021, quando si è classificato undicesimo nella finale di stagione a Lenzerheide.

Altri tre sciatori svizzeri si sono classificati tra i primi 15: Loïc Meillard (10°), Luca Aerni (13°) e Thomas Tumler (15°).

