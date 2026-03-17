  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Curioso incidente Sciatrice svizzera salta la finale di Coppa del Mondo a causa di... una mucca

Björn Lindroos

17.3.2026

Jasmina Suter ha subito uno sfortunato infortunio nella stalla dei genitori.
Jasmina Suter ha subito uno sfortunato infortunio nella stalla dei genitori.
sda

Jasmina Suter non è riuscita a qualificarsi per la finale di Coppa del Mondo a Lillehammer. Il motivo? Un curioso infortunio avvenuto nella stalla dei suoi genitori.

Björn Lindroos

17.03.2026, 14:15

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La sciatrice svizzera Jasmina Suter non si è qualificata per la finale di Coppa del Mondo dopo essere stata colpita alla testa da una mucca.
  • L'incidente è avvenuto mentre stava aiutando i genitori nella stalla e l’ha costretta a fermarsi a causa di un trauma cranico.
  • Resta ora da capire se Suter riuscirà a tornare in gara in occasione dei Campionati svizzeri, dopo aver mancato di poco la qualificazione alla finale.
Mostra di più

È questo l'infortunio più curioso della stagione sciistica? La svizzera Jasmina Suter non potrà partecipare alla finale di Coppa del Mondo in Norvegia dopo essere stata colpita alla testa da una mucca poco prima della gara.

A raccontarlo è stata la stessa 30enne sui social. «Un piccolo aggiornamento da parte mia: poco prima di Andorra sono stata colpita alla testa da una mucca», ha scritto su Instagram, aggiungendo: «Non è uno scherzo».

«Ho comunque cercato di qualificarmi per la finale di Coppa del Mondo, ma purtroppo non è andata bene», aggiunge Suter. «Ora la mia testa ha bisogno di un po' di tempo per riprendersi, quindi mi prendo una piccola pausa».

Aiutato nella stalla

Ma come è avvenuto lo strano incidente? Come spiegato da Swiss-Ski a «20 Minuten», Suter stava aiutando i genitori nella stalla quando è stata improvvisamente colpita alla testa da una zampa di mucca.

Per qualificarsi alle ultime gare di Coppa del Mondo della stagione, la specialista della velocità avrebbe dovuto rientrare tra le prime 25 della classifica di super-G. Essendo al 27esimo posto, le serviva un buon risultato lo scorso fine settimana. Dopo l'incidente, però, non è riuscita a conquistare punti a Soldeu.

Resta ora da capire se la stagione di Suter sia già conclusa o se tornerà in gara ai Campionati svizzeri di St. Moritz in aprile.

I più letti

Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
Esplode l'Alvalade! Lo Sporting va in vantaggio e il Bodo inizia a tremare
Un'insegnante di tedesco sbaglia la domanda su Schiller a «Chi vuol essere milionario?»
Sorpresa! A dare più fastidio agli inquilini svizzeri non sono i vicini di casa...
La salute della principessa Mette-Marit peggiora, ha bisogno di un trapianto di polmoni

Altre notizie

Qui Ambrì. Pestoni: «Per me non ha funzionato niente, ma Tapola ha portato idee chiare»

Qui AmbrìPestoni: «Per me non ha funzionato niente, ma Tapola ha portato idee chiare»

Calcio. Paradiso, Schelotto in società

CalcioParadiso, Schelotto in società

Hockey. Play-in, il R'wil espugna Berna

HockeyPlay-in, il R'wil espugna Berna

calcio. Il Grasshopper silura l'allenatore Scheiblehner

calcioIl Grasshopper silura l'allenatore Scheiblehner

Ecco cosa succede. Verstappen dà ancora addosso al nuovo regolamento di F1: «Stiamo giocando a Mario Kart»

Ecco cosa succedeVerstappen dà ancora addosso al nuovo regolamento di F1: «Stiamo giocando a Mario Kart»

Ecco perché. I tifosi del Basilea si arrabbiano dopo l'intervista al presidente David Degen: «Uno zimbello»

Ecco perchéI tifosi del Basilea si arrabbiano dopo l'intervista al presidente David Degen: «Uno zimbello»

Video

Pilota di motoslitta sopravvive a una caduta impressionante

Pilota di motoslitta sopravvive a una caduta impressionante

17.03.2026

Lucerna – Winterthur 1:2

Lucerna – Winterthur 1:2

Super League | 30° turno | stagione 25/26

15.03.2026

Basilea – Servette 3:1

Basilea – Servette 3:1

Super League | 30° turno | stagione 25/26

15.03.2026

Barcelona – Sevilla 5-2

Barcelona – Sevilla 5-2

LALIGA | 28ème journée | Saison 25/26

15.03.2026

Pilota di motoslitta sopravvive a una caduta impressionante

Pilota di motoslitta sopravvive a una caduta impressionante

Lucerna – Winterthur 1:2

Lucerna – Winterthur 1:2

Basilea – Servette 3:1

Basilea – Servette 3:1

Barcelona – Sevilla 5-2

Barcelona – Sevilla 5-2

Più video