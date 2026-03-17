Jasmina Suter ha subito uno sfortunato infortunio nella stalla dei genitori. sda

Jasmina Suter non è riuscita a qualificarsi per la finale di Coppa del Mondo a Lillehammer. Il motivo? Un curioso infortunio avvenuto nella stalla dei suoi genitori.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Hai fretta? blue News riassume per te La sciatrice svizzera Jasmina Suter non si è qualificata per la finale di Coppa del Mondo dopo essere stata colpita alla testa da una mucca.

L'incidente è avvenuto mentre stava aiutando i genitori nella stalla e l’ha costretta a fermarsi a causa di un trauma cranico.

Resta ora da capire se Suter riuscirà a tornare in gara in occasione dei Campionati svizzeri, dopo aver mancato di poco la qualificazione alla finale. Mostra di più

È questo l'infortunio più curioso della stagione sciistica? La svizzera Jasmina Suter non potrà partecipare alla finale di Coppa del Mondo in Norvegia dopo essere stata colpita alla testa da una mucca poco prima della gara.

A raccontarlo è stata la stessa 30enne sui social. «Un piccolo aggiornamento da parte mia: poco prima di Andorra sono stata colpita alla testa da una mucca», ha scritto su Instagram, aggiungendo: «Non è uno scherzo».

«Ho comunque cercato di qualificarmi per la finale di Coppa del Mondo, ma purtroppo non è andata bene», aggiunge Suter. «Ora la mia testa ha bisogno di un po' di tempo per riprendersi, quindi mi prendo una piccola pausa».

Aiutato nella stalla

Ma come è avvenuto lo strano incidente? Come spiegato da Swiss-Ski a «20 Minuten», Suter stava aiutando i genitori nella stalla quando è stata improvvisamente colpita alla testa da una zampa di mucca.

Per qualificarsi alle ultime gare di Coppa del Mondo della stagione, la specialista della velocità avrebbe dovuto rientrare tra le prime 25 della classifica di super-G. Essendo al 27esimo posto, le serviva un buon risultato lo scorso fine settimana. Dopo l'incidente, però, non è riuscita a conquistare punti a Soldeu.

Resta ora da capire se la stagione di Suter sia già conclusa o se tornerà in gara ai Campionati svizzeri di St. Moritz in aprile.