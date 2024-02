Marco Odermatt, in gigante, fa sei su sei KEYSTONE

Marco Odermatt vince anche il sesto slalom gigante della stagione. Il dominatore della Coppa del Mondo vince a Bansko, in Bulgaria, con un vantaggio di quasi un secondo su Alexander Steen Olsen e Manuel Feller.

Marco Odermatt sembra davvero il dominatore unico in gigante, in questa stagione: in Bulgaria lo svizzero ha fatto sei su sei.

Con questa vittoria il nidvaldese sale a quota nove vittorie consecutive in questa disciplina in Coppa del Mondo (tre nella scorsa stagione).

Nonostante le condizioni meteo non ottimali viste le raffiche di vento, la visibilità piatta e la pista a tratti ghiacciata, il 26enne ha rifilato ben 0”91 al secondo, il norvegese Alexander Steen Olsen e 1”08 all'austriaco Manuel Feller.

In 23 gare di slalom gigante di Coppa del Mondo, Odermatt si è sempre piazzato tra i primi 3. L'ultima volta che non è salito sul podio è stato nel marzo 2021 a Lenzerheide.

«Se alla fine della tua carriera riesci a lasciare un segno in quasi tutti i Paesi, è fantastico», ha detto Odi alla SRF.

In Bulgaria «ci sono tifosi simpatici, organizzatori simpatici, questo è ciò che rende il tutto divertente!», ha chiosato il fenomeno rossocrociato.

Gli altri svizzeri

La squadra svizzera ha piazzato anche Loïc Meillard al settimo posto e Thomas Tumler, all'ottavo. Buona anche la prova di Gino Caviezel, 13esimo, e Fadri Janutin, 18esimo. Justin Murisier (22°) e Livio Simonet (25°) hanno completato il buon risultato della squadra nazionale.