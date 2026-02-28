Prosegue il buon momento di Corinne Suter sulle nevi andorrane.
Dopo la vittoria di ieri, venerdì, in discesa libera la svittese ha infatti chiuso al terzo posto il super-G dominato da Emma Aicher.
La tedesca si è infatti imposta con 0"98 di vantaggio sull'elvetica e 0"88 su Alice Robinson, che con questo secondo posto mette pressione a Sofia Goggia (sesta) nella corsa alla coppetta di specialità.
Più lontana Malorie Blanc, che a causa di qualche imprecisione in alto è finita fuori dalla top 10. Più indietro la campionessa olimpica Federica Brignone, che ha pagato un terreno instabile