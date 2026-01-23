Super G di Kitzbühel: doppietta elvetica spettacolare, Odi batte von Allmen di 3 centesimi Solo 3 centesimi hanno separato Marco Odematt, già vincitore l’anno scorso, da Franjo von Allmen nel super G che ha aperto il weekend delle gare dell’Hahnenkamm, sull’esigente e spettacolare tracciato di Kitzbühel. 23.01.2026

Il weekend di Kitzbuehel si è aperto alla grande per la Svizzera, che in terra austriaca ha piazzato la doppietta in super G con Odermatt e Von Allmen.

Terzo il padrone di casa Babinski.

Il nidvaldese, primo a concedere la doppietta in stagione nella specialità, è stato il più costante e quello che ha avuto meno sbavature, su un tracciato tanto tecnico quanto veloce che ha garantito grande spettacolo.

Per il 28enne si tratta della 53esima vittoria in Coppa del Mondo, che lo avvicina a un solo trionfo da Hermann Maier, terzo nella classifica maschile di tutti i tempi alle spalle di Ingemar Stenmark (86) e Marcel Hirscher (67), e a due da Vreni Schneider, la svizzera più vincente di sempre.

Nella top ten per gli elvetici è entrato pure Stefan Rogentin (ottavo), mentre l'atteso italiano Giovanni Franzoni ha chiuso solo 12esimo.

Da segnalare pure il quinto posto di Adrain Sejersted dopo un grande salvataggio.