Coppa del Mondo Odermatt chiude quinto il super G a Beaver Creek

Swisstxt

5.12.2025 - 21:33

Marco Odermatt è stato vittima di una folata ed ha perso oltre 1'' nella parte iniziale.
KEYSTONE

Per la prima volta in stagione Marco Odermatt non ha trionfato in una gara portata a termine.

05.12.2025, 21:33

05.12.2025, 21:40

Calendario di Coppa del Mondo

Questa stagione sono in programma oltre 80 gare fino alla fine di marzo 2026. Ecco una panoramica del calendario completo delle gare di sci.

Keystone

Il nidvaldese ha chiuso quinto il super G di Beaver Creek vinto da Vincent Kriechmayr, ma condizionato dalla meteo. La nebbia e il forte vento hanno infatti costretto gli organizzatori prima a posticipare la gara e poi a interromperla numerose volte.

Lo stesso Odermatt è stato vittima di una folata ed ha perso oltre 1'' nella parte iniziale, mentre Franjo Von Allmen è finito nelle reti, fortunatamente senza conseguenze, in un momento di scarsa visibilità.

Sul podio sono saliti anche il sorprendente Fredrik Moeller e Raphael Haaser.

Il ritratto di Marco Odermatt

Il ritratto di Marco Odermatt

17.11.2025

Altre notizie

Dopo la caduta. Lara Gut-Behrami è stata operata: «Sto bene, sono felice di tornare a casa»

Dopo la cadutaLara Gut-Behrami è stata operata: «Sto bene, sono felice di tornare a casa»

Nessuno oltre i quarti. Gli svizzeri deludono negli sprint di Trondheim

Nessuno oltre i quartiGli svizzeri deludono negli sprint di Trondheim

Momenti shock a Beaver Creek. Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve

Momenti shock a Beaver CreekRok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve