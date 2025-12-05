Marco Odermatt è stato vittima di una folata ed ha perso oltre 1'' nella parte iniziale. KEYSTONE

Per la prima volta in stagione Marco Odermatt non ha trionfato in una gara portata a termine.

Il nidvaldese ha chiuso quinto il super G di Beaver Creek vinto da Vincent Kriechmayr, ma condizionato dalla meteo. La nebbia e il forte vento hanno infatti costretto gli organizzatori prima a posticipare la gara e poi a interromperla numerose volte.

Lo stesso Odermatt è stato vittima di una folata ed ha perso oltre 1'' nella parte iniziale, mentre Franjo Von Allmen è finito nelle reti, fortunatamente senza conseguenze, in un momento di scarsa visibilità.

Sul podio sono saliti anche il sorprendente Fredrik Moeller e Raphael Haaser.