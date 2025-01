Dopo l'infortunio subito a Killington, Mikaela Shiffrin spera di tornare presto sugli sci. Keystone

La stella dello sci Mikaela Shiffrin alimenta le speranze di un ritorno ancora quest'inverno. La statunitense potrebbe rientrare in tempo per i Mondiali di febbraio.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Mikaela Shiffrin è caduta a fine novembre durante lo slalom gigante di Killington e ha riportato una grave ferita da taglio allo stomaco.

Dopo aver temuto che l'americana fosse fuori per tutta la stagione, ora ci sono speranze di un ritorno.

In un recente video, che la mostra mentre fa esercizi in palestra, parla dei suoi progressi. Mostra di più

Ha ancora molta strada da fare prima di essere pronta a sciare di nuovo con intensità, ha spiegato Mikaela Shiffrin e ha pubblicato un video che la mostra mentre fa esercizi in palestra. Ma spera di poter fare qualche curva facile sulla neve la prossima settimana. «Sto facendo progressi e ne sono molto felice».

La sciatrice americana è caduta alla fine di novembre durante la sua gara di casa, lo slalom gigante di Killington, riportando una grave ferita da taglio allo stomaco. Da allora è stata fuori combattimento.

Poiché il recupero non è andato come sperato, la 29enne ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico a metà dicembre. Allora sembrava poco fiduciosa di poter tornare a gareggiare in Coppa del Mondo ancora in questa stagione.

A Killington si è avviata a superare il traguardo delle 100 vittorie, da tempo considerato irraggiungibile. I Mondiali di sci alpino che si terranno a Saalbach-Hinterglemm dal 4 al 16 febbraio dovrebbero motivare l'eccezionale atleta sulla via del ritorno.