Mikaela Shiffrin. Imago

La sciatrice statunitense non riuscirà a gareggiare il prossimo fine settimana.

Caduta due settimane or sono nella prima discesa di Cortina, Mikaela Shiffrin non ha ancora recuperato completamente dall'infortunio al ginocchio e non sarà dunque al via nelle due gare - gigante e slalom - in programma questo weekend a Soldeu.

«Il mio ginocchio non è ancora in grado di sopportare lo sforzo», il messaggio dell'americana sul suo canale Instagram Lontana 95 punti in classifica generale, Lara Gut-Behrami potrebbe così operare il sorpasso nel caso dovesse vincere il gigante di sabato.

La ticinese si era imposta nell'ultima gara disputata in questa disciplina.

Swisstxt