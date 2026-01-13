Mikaela Shiffrin si avvia a incamerare la sesta vittoria stagionale in slalom KEYSTONE

Mikaela Shiffrin è in testa allo slalom di Coppa del Mondo di Flachau al termine della prima manche . Le svizzere Camille Rast e Wendy Holdener, attualmente rispettivamente quarta e quinta, sono a circa otto decimi di secondo dalla statunitense.

La già cinque volte vincitrice di stagione Mikaela Shiffrin è sulla buona strada per la sua sesta vittoria nello slalom notturno di Flachau.

La trentenne è in vantaggio a Salisburgo con 19 centesimi di secondo sulla connazionale Paula Moltzan e 35 centesimi sulla beniamina locale Katharina Truppe.

Subito dietro di lei, ma con un leggero distacco, ci sono le migliori sciatrici svizzere. La vincitrice dello scorso anno, Camille Rast, che si era aggiudicata l'ultimo slalom a Kranjska Gora - interrompendo così la serie di vittorie di Shiffrin - ha perso 78 centesimi di secondo dalla leader.

Wendy Holdener, che si era classificata seconda dietro a Rast un anno fa, ha perso due centesimi in più della compagna di squadra e ha ancora la possibilità di conquistare il suo 40° podio in Coppa del Mondo nella sua disciplina preferita.