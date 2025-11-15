Mikaela Shiffrin KEYSTONE

Mikaela Shiffrin si è confermata essere la regina dello slalom di Levi.

SwissTXT, Redazione blue Sport Swisstxt

Mikaela Shiffrin apre la stagione dello slalom a Levi con l’ennesima dimostrazione di forza, imponendosi per la nona volta sulle nevi lapponi. La 30enne statunitense ha inflitto alla concorrenza un distacco di almeno 1,66 secondi, dominando entrambe le manche e centrando il 102º successo in Coppa del Mondo, il 65º nella sua specialità.

L’unica atleta capace di limitare l’emorragia di tempo è stata Lara Colturi. L’albanese, nel giorno del suo 19º compleanno, ha firmato una prova eccellente e ha conquistato il suo secondo podio in slalom. Alle sue spalle si è piazzata la tedesca Emma Aicher, 22 anni, al primo podio tra i pali stretti dopo essersi già messa in luce in discesa e super-G. Il suo ritardo da Shiffrin è stato di 2,59 secondi.

Nessun exploit fra le rossocrociate

La migliore svizzera è stata Wendy Holdener, ottava. La 32enne di Svitto ha perso una posizione nella seconda manche e ha mancato il quinto podio a Levi per meno di mezzo secondo.

Debutto complicato, come previsto, per Camille Rast. La campionessa del mondo in carica sta ancora facendo i conti con i problemi all’anca successivi alla caduta di Sestriere, e la pista di Levi, caratterizzata da un avvio molto pianeggiante, non favorisce le sue caratteristiche. Per lei è arrivato il 15º posto.

Giornata difficile anche per Mélanie Meillard. Reduce da una preparazione problematica, la sciatrice vallesana d’adozione — protagonista lo scorso inverno con otto top 10 in dieci slalom — ha chiuso al 22º posto dopo una buona prima manche (12ª) e una seconda decisamente negativa.

Nessuna delle altre sette svizzere al via è riuscita a qualificarsi per la seconda manche.