La rovinosa caduta di Mikaela Shiffrin. Keystone

Il Vermont è costato caro a Mikaela Shiffrin.

Swisstxt

Niente 100esima vittoria in Coppa del Mondo, niente prima affermazione in gigante nella località, ma soprattutto diverse settimane di stop per infortunio.

L’americana ha annunciato sui social che dovrà restare a riposo forzato, così da riassorbire la lesione muscolare sul fianco destro e la lacerazione da taglio. Rientro previsto presumibilmente nel 2025.

Anche Manuel Feller dovrà stare fermo per un po' di tempo. L'austriaco è infatti incappato in un problema all'anca, come comunicato dalla Federazione austriaca. Il vincitore dell'ultima Coppa del Mondo di slalom rientrerà a metà dicembre sulle piste di Val d'Isère.

Swisstxt