Ritornata in pista vincendo lo slalom di Are, Mikaela Shiffrin sarà in gara esclusivamente tra i paletti stretti nelle finali di Saalbach, in programma tra il 16 e il 24 marzo.

La statunitense, terza nella generale a 345 punti da Lara Gut-Behrami, ha annunciato che non parteciperà al gigante.

«Speravo fortemente di partecipare ancora ad un gigante, ma non ho avuto il tempo necessario per fare progressi ed essere pronta», ha scritto sui social.

