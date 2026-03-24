Mikaela Shiffrin domina la prima manche dello slalom di Hafjell e si avvicina alla conquista della Coppa del Mondo generale.
Mikaela Shiffrin vuole chiudere i conti con la Coppa del Mondo generale già nello slalom. A Hafjell, la statunitense domina la prima manche tra i pali stretti, rifilando distacchi pesanti alla concorrenza.
Alle sue spalle si inserisce Wendy Holdener: la svizzera è seconda, ma paga già 1”10 e intravede comunque la possibilità di conquistare il terzo podio stagionale.
Buona anche la prova della tedesca Emma Aicher, diretta rivale di Shiffrin nella generale, che si piazza provvisoriamente quarta a 1”38. Più lontane invece le altre elvetiche.