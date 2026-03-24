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Slalom Shiffrin mette il turbo: la generale può chiudersi già oggi, Holdener seconda

fon

24.3.2026

Wendy Holdener seconda dopo la prima manche.
Wendy Holdener seconda dopo la prima manche.
KEYSTONE

Mikaela Shiffrin domina la prima manche dello slalom di Hafjell e si avvicina alla conquista della Coppa del Mondo generale.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

24.03.2026, 11:34

24.03.2026, 11:35

Mikaela Shiffrin vuole chiudere i conti con la Coppa del Mondo generale già nello slalom. A Hafjell, la statunitense domina la prima manche tra i pali stretti, rifilando distacchi pesanti alla concorrenza.

Alle sue spalle si inserisce Wendy Holdener: la svizzera è seconda, ma paga già 1”10 e intravede comunque la possibilità di conquistare il terzo podio stagionale.

Buona anche la prova della tedesca Emma Aicher, diretta rivale di Shiffrin nella generale, che si piazza provvisoriamente quarta a 1”38. Più lontane invece le altre elvetiche.

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