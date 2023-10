Mikaela Shiffrin sul palco. Instagram

Mikaela Shiffrin è un vero e proprio multi talento, e non solo sugli sci, dove l'americana è tra le migliori atlete in tutte le discipline. La 28enne affascina il pubblico anche come cantante.

Durante un gala di beneficenza del team di sci statunitense a St. Louis, durante il fine settimana, Mikaela Shiffrin ha avuto il coraggio di salire sul palco con la star della musica country Dierks Bentley, dimostrando di saperci fare anche al microfono. È però evidente che l'americana è molto più a suo agio sugli sci.

I suoi fan ne sono rimasti entusiasti. «C'è qualcosa che non sai fare?» si legge tra i commenti del post su Instagram. «Sei semplicemente capace di fare tutto», commenta un'altra utente. Durante il gala è stato raccolto oltre un milione di dollari.

Per Shiffrin, la Coppa del Mondo di sci ripartirà fra circa un mese. La stagione inizierà il 28 ottobre con uno slalom a Sölden. L'atleta, che lo scorso marzo ha superato l'incredibile record di vittorie in Coppa del Mondo di Ingemar Stenmark (Shiffrin è a 88 vittorie), sarà ancora una volta la donna da battere.