Ingiustizie? Ora Shiffrin si difende dalle accuse di Swiss Ski: «Non era per ottenere un vantaggio»

Mikaela Shiffrin ha avuto più tempo di ispezione rispetto alle altre atlete prima della sua vittoria a Semmering. Keystone

Domenica la vittoria di Mikaela Shiffrin nello slalom di Semmering ha lasciato un retrogusto amaro, poiché la statunitense ha potuto ispezionare la tracciatura della seconda manche più a lungo rispetto alle rivali. Swiss-Ski ha addirittura valutato la possibilità di presentare un reclamo contro di lei. Ora Shiffrin respinge le accuse.

Jan Arnet Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Nello slalom di Semmering 2025, un numero insolitamente elevato di concorrenti è stato eliminato nella prima manche, il che ha portato a un cambio di percorso all'ultimo minuto prima della seconda prova.

A Mikaela Shiffrin è stato concesso un tempo di visualizzazione aggiuntivo e ha vinto la gara, scatenando molte critiche.

Swiss-Ski ha preso in considerazione la possibilità di presentare una protesta, ma ha deciso di non farlo dopo le spiegazioni degli organizzatori della gara.

Shiffrin ora respinge le accuse, critica le condizioni della pista come non sicure e chiede una maggiore collaborazione per gare più eque e sicure. Mostra di più

L'ultima gara di Coppa del mondo del 2025 ha fornito ancora una volta molto materiale di discussione.

Quando domenica, nello slalom femminile di Semmering, ben 39 delle 79 atlete in gara sono uscite già nella prima manche, la direzione di gara ha reagito prima del secondo passaggio, modificando leggermente il tracciato con breve preavviso.

Il problema? La maggior parte delle atlete aveva già concluso l'ispezione.

Le eccezioni: Dzenifera Germane e Mikaela Shiffrin, alle quali è stato concesso un quarto d'ora in più. «Questo ha dato loro un vantaggio», ha spiegato il capo allenatore della Svizzera femminile Beat Tschuor dopo la gara.

La statunitense, quarta dopo la prima manche, ha infine vinto la gara, con nove centesimi di vantaggio su Camille Rast.

Swiss-Ski ha addirittura valutato la possibilità di presentare un reclamo, ma i responsabili sono riusciti a spiegare in modo comprensibile il loro operato, spiega Tschuor. «Per me era importante dare un segnale: così non va, e deve essere equo per tutti».

Shiffrin respinge le accuse

A oltre 24 ore di distanza, Mikaela è tornata sul presunto mancato rispetto della correttezza con un lungo post su Instagram, respingendo le accuse.

«Purtroppo la gara non è stata una buona rappresentazione del nostro sport. Una combinazione di decisioni e della preparazione della pista nel corso della settimana ha portato a un tracciato molto instabile», scrive la 30enne. «Era molto difficile anche solo affrontare il percorso - e per molte atlete partite più tardi è diventato quasi pericoloso».

E aggiunge: «Ho parlato con diverse sciatrici al traguardo che erano frustrate, scosse e persino spaventate quando si sono presentate al via e hanno visto cosa le aspettava».

La sicurezza è stata un problema serio, come dimostra anche l'elevato numero di uscite, vicino al 50 per cento. «Mi è stato detto che si tratta della percentuale di eliminazioni più alta dal 1999», conclude Shiffrin.

A quanto pare, prima della seconda manche sarebbe stata proprio la statunitense a lamentarsi del tratto poi modificato, spingendo la direzione di gara a riconsiderare la situazione.

Nel suo lungo intervento, la 30enne di Vail, ha chiesto che atlete e atleti, la FIS e gli allenatori collaborino meglio per rendere le gare più sicure ed eque. «Quarantaquattro eliminazioni in due manche non sono divertenti: è brutale e, onestamente, difficile da guardare».

Il problema doveva essere riconosciuto prima

La modifica del tracciato nella seconda manche rappresenta un ulteriore esempio di una situazione gestita in modo più reattivo che proattivo. La variazione introdotta dalla FIS era necessaria per motivi di sicurezza, si difende la 106 volte vincitrice di Coppa del mondo.

«Ma questo avrebbe dovuto essere chiarito prima dell'apertura dell’ispezione - e non mentre le atlete stavano già ispezionando il percorso - causando confusione, ritardi nell’ispezione e dubbi sulla correttezza».

«Non si trattava di ottenere un vantaggio. Il problema avrebbe semplicemente dovuto essere individuato prima, affinché tutte potessero ispezionare lo stesso tracciato corretto».

La plurivincitrice annuncia che continuerà a intervenire anche in futuro in situazioni in cui la sicurezza è a rischio. «Spero che le discussioni che seguiranno portino a miglioramenti costruttivi».