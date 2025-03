Mikaela Shiffrin KEYSTONE

Mikaela Shiffrin non ha nessuna intenzione di fermarsi: con il terzo posto nello slalom di Are, la statunitense ha superato lo storico primato di Ingemar Stenmark, raggiungendo quota 156 podi in carriera.

In testa dopo la prima manche, la statunitense non è però riuscita a imporsi, chiudendo alle spalle delle due austriache Katharina Truppe e Katharina Liensberger (+0”05).

Il podio di Are: da sinistra, la seconda classificata Katharina Liensberger, la vincitrice Katharina Truppe e la terza classificata Mikaela Shiffrin KEYSTONE

Solo 11a (+1”05), invece, Camille Rast. La vallesana ha tuttavia perso solo 2 punti da Zrinka Ljutic (10a a +0”98) e a una gara dal termine della stagione si trova a 41 punti dalla leader della classifica di specialità.

A caccia del podio, Mélanie Meillard non ha concluso la sua prova, uscendo di pista.