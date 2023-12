Si innamora dell'allenatore e decide di lasciare la squadra

Franziska Gritsch lascia la federazione austriaca. Imago

Franziska Gritsch ha annunciato di lasciare, per amore, la federazione austriaca di sci. Sebbene rimarrà membro della squadra austriaca, la sciatrice si allenerà ora, seguendo l'esempio di Henrik Kristoffersen, all'interno di un team privato.

Dopo che la loro relazione è stata resa pubblica, la federazione ha rimosso Stengg dal suo ruolo.

Gritsch e Stengg continueranno così a lavorare assieme formando una nuova squadra privata. La sciatrice spera che questo cambiamento porti nuovi impulsi alla sua carriera. Mostra di più

L'amore contro tutto e tutti. Franziska Gritsch ha annunciato lunedì di lasciare immediatamente la federazione austriaca di sci. La ragione è il suo amore per Florian Stengg, che fino ad ora era co-allenatore della squadra austriaca di slalom.

Dopo che la loro relazione è diventata pubblica, la federazione austriaca ha deciso di rimuovere il 34enne coach dal suo incarico. «Doveva lasciare il suo posto di allenatore, la fiducia non c'era più, non sarebbe stato giusto nei confronti delle compagne di squadra di Franziska», ha giustificato Herbert Mandl, direttore della federazione austriaca di sci (ÖSV) in un'intervista rilasciata al giornale «Kurier».

«Gli avremmo proposto di continuare ad esercitare altre attività, ma non all'interno della squadra femminile», ha comunque riferito Mandl.

Invece inizierà una nuova avventura, e sarà proprio con l'amata Franziska Gritsch. Continueranno a lavorare insieme formando una nuova squadra privata.

«A causa della situazione privata tra il mio allenatore di fiducia all'interno dell'ÖSV, Florian Stengg, e me stessa, la nostra collaborazione all'interno dell'ÖSV non ha potuto continuare. Per questo motivo abbiamo deciso di proseguire insieme in questo progetto a cui teniamo molto», ha rivelato su Instagram la sciatrice di 26 anni, che spera che questa decisione possa dare nuovi impulsi positivi alla sua carriera.

Per la tirolese, che rimane ad ogni modo in buoni rapporti con la federazione austriaca di sci, lo slalom notturno di Courchevel previsto giovedì «sarà il primo passo di questo nuovo percorso».