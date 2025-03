Ryan Regez e Fanny Smith. KEYSTONE

Fanny Smith e Ryan Regez hanno centrato una fantastica doppietta d'oro nello skicross ai Mondiali di Engadina 2025!

Sulla pista del Corviglia la vodese è andata a mettersi al collo la settima medaglia iridata, la seconda più pregiata dopo quella del 2013, dominando la competizione e precedendo alla fine la canadese Courtney Hoffos e la tedesca Daniela Maier.

Più sorprendente il successo in campo maschile del bernese, che unisce così le corone olimpica e mondiale. Il bernese è stato l'unico a non sbagliare in finale, precedendo il giapponese Ryo Sugai e il tedesco Tobias Mueller.