Slalom di Adelboden, il destino di Meillard prende una brutta piega. Ecco le reazioni degli svizzeri

Frustrato per il 6° posto nello slalom gigante di sabato, Loïc Meillard sperava di tornare in pista in quello di Adelboden di domenica. Ma purtroppo lo sciatore di Hérémence è stato eliminato come l'anno scorso. La maledizione continua dunque per il fratello di Mélanie, che non è mai salito sul podio sulla leggendaria pista Chuenisbärgli. Nef e Zenhäusern, invece, hanno festeggiato. Ecco le reazioni degli slalomisti svizzeri.

Gregoire Galley

«Credo che stiamo andando nella giusta direzione»

- Ottavo Tanguy Nef

«È stato un fine settimana ricco di emozioni per me. Far parte della top-7 mondiale è stata una grande novità. Così ho potuto partecipare alla cerimonia di consegna dei numeri di gara sabato sera. Ero davvero al settimo cielo».

«Fortunatamente sono riuscito a calmarmi e a dormire bene prima dello slalom. Partire per primo su questo percorso è stato un momento fantastico, soprattutto con il pubblico che mi incitava nel muro finale. Quindi posso dire di essere uno dei grandi!».

«Se analizzo la mia prestazione in modo più dettagliato, penso di poter essere soddisfatto. Anche se mi è mancata un po' di fortuna e di costanza in alcuni passaggi, credo che abbiamo fatto delle buone scelte tattiche».

«C'è ben poco da rimproverarsi. Quindi sì, il podio mi è sfuggito ancora una volta ed è vero che il mio lato Scorpione o competitivo mi fa desiderare di stare davanti. Ma credo che stiamo andando nella giusta direzione».

«Per quanto riguarda l'eliminazione di Loïc Meillard, è chiaro che ci ha fatto male al cuore. Non è mai molto piacevole perdere in casa, ma non sono preoccupato per lui».

«Sono molto contento perché nelle ultime settimane ho avuto molti dubbi»

- Quindicesimo Ramon Zenhäusern

«Ritrovare per qualche istante il posto di leader mi ha fatto molto bene. È stato un momento molto emozionante, con il pubblico che ha gridato più volte il mio nome. Mi ha scaldato il cuore e ho anche ricordato tutto quello che ho ottenuto qui. In nessun altro posto si può trovare un'atmosfera simile durante una gara di sci!».

«Per quanto riguarda lo slalom, direi che finalmente sono riuscito a riprodurre in gara quello che faccio in allenamento. Sono molto contento perché nelle ultime settimane ho avuto molti dubbi. Ho tenuto duro perché lo slalom è una disciplina così difficile con tanti atleti che possono vincere».

«Non sto pensando alle Olimpiadi. L'errore peggiore sarebbe iniziare a parlare di piazzamenti o punti. Preferisco concentrarmi sul piacere e sulle sensazioni che provo in gara. In questo modo, riuscirò a fare delle belle gare».

«Preferisco rischiare, ma questa tattica non sempre paga»

- Ventiquattresimo Marc Rochat

«Sono sollevato di aver raggiunto la fine delle due manche, così posso fare tesoro di questo risultato. Tuttavia, sono un po' deluso perché nella seconda non sono riuscito a dare il meglio di me. In particolare, ho fatto fatica a prendere il ritmo all'inizio. In fondo, sento di aver sciato bene, ma non è stato sufficiente».

«Non bisogna però iniziare a fare calcoli perché l'obiettivo è finire il più in alto possibile. Quindi preferisco rischiare e purtroppo questa tattica non sempre paga. Per il resto, cercherò di recuperare bene in vista di un gennaio ancora molto impegnativo».

«Sono molto deluso, ho ancor molto lavoro davanti a me»

- Ventiseiesimo Daniel Yule

«Sono molto deluso, soprattutto dopo la seconda manche in cui non ho mostrato quello che volevo. Al momento mi sembra di essere alla ricerca di sensazioni e quando le trovo su una pista, posso perderle immediatamente qualche metro più avanti a causa di un cambio di pendenza o di neve. Sfortunatamente, questo non aggiunge molto».

«Quindi ho ancora molto lavoro davanti a me per riuscire a fare due discese complete di qualità. Per farlo, dovrò iniziare a prendermi il tempo necessario per analizzare questa gara e cercare di capire cosa è andato storto, con l'obiettivo di partire con il piede giusto a Wengen».

«Eliminazione amara, ci vorranno delle ore per superarla»

- Eliminato nella secona manche Loïc Meillard

«Questa eliminazione è tanto amara quanto frustrante. Ovviamente non è quello che volevo ottenere oggi. Per tutta la seconda manche non ho avuto il giusto tempismo o la giusta linea».

«Essere già stato eliminato la scorsa stagione non cambia nulla, la delusione ora è forte e ci vorrà qualche ora per superarla. Dopodiché, cercherò di distrarmi rimettendo gli sci da velocità e allenandomi duramente questa settimana in modo da essere pronto per le gare di Wengen».