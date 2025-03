Dario Caviezel si è arreso subito agli ottavi dello slalom parallelo (foto d'archivio). KEYSTONE

Non c’è stata gioia nemmeno oggi per gli elvetici nello snowboard ai Mondiali casalinghi.

Swisstxt

Dario Caviezel si è arreso subito agli ottavi dello slalom parallelo, come Flurina Neva Baetschi e Xenia von Siebenthal.

Sua moglie Ladina, quarta come lui nel gigante, non è nemmeno entrata in tabellone, dove a spingersi più avanti è stata Julie Zogg, fuori ai quarti.

I successi sono andati al bulgaro Tervel Zamfirov e alla giapponese Tsubaki Miki, che in finale ha steso la ceca Ester Ledecka.