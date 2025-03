Fanny Smith e Ryan Regez nello skicross a squadre hanno bissato il loro oro individuale ai Mondiali di Engadina 2025. KEYSTONE

Fanny Smith e Ryan Regez nello skicross a squadre hanno bissato il loro oro individuale ai Mondiali di Engadina 2025. A completare il podio le due coppie francesi.

SwissTXT Swisstxt

Non hanno invece brillato Talina Gantenbein e Alex Fiva, che si sono accontentati dell’ottava piazza. La gara è scattata con i quarti dopo che la nebbia si è un po' diradata sul Corviglia.

Al penultimo atto e nella finalina nulla da fare per Svizzera 2 mentre la vodese ha compiuto una rimonta incredibile per entrare nei giochi per le medaglie, dove ha ricevuto questa volta un buon aiuto dal bernese.