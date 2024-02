Una placca con sette viti nella gamba di Sofia Goggia: «Ma saprò ancora rialzarmi»

Sofia Goggia dovrebbe rientrare per la prossima stagione. Keystone

Sofia Goggia è caduta lunedì durante un allenamento ed è già stata operata. Per l'atleta italiana si prospetta un recupero completo, anche se «ci vorrà pazienza».

Hai fretta? blue News riassume per te Sofia Goggia si è gravemente infortunata durante l'allenamento di slalom gigante, ponendo fine alla sua stagione di Coppa del Mondo di sci.

L'atleta italiana ha subito una frattura della tibia e del malleolo della gamba destra ed è già stata operata con l'inserimento di una placca e sette viti.

Nonostante l'infortunio, Goggia rimane in testa nella classifica di discesa libera, ma la sua assenza nelle restanti gare rende improbabile la vittoria di una quarta sfera di cristallo consecutiva. Mostra di più

La Coppa del Mondo di sci ha fatto registrare un'altra vittima di infortunio. Questa volta è la Nazionale italiana a essere stata colpita. Lunedì Sofia Goggia è caduta durante l'allenamento di slalom gigante e si è ferita gravemente. Per la specialista della velocità, la stagione è dunque finita prematuramente.

Goggia ha subito una frattura della tibia e del malleolo della gamba destra ed è già stata operata nel pomeriggio di ieri. I medici le hanno inserito una placca fissata con sette viti e l'intervento è riuscito alla perfezione.

«Sofia è forte, riuscirà a superare alla grande questo infortunio. Per 40 giorni non potrà appoggiare il piede, poi inizierà il cammino in carico. Per quanto riguarda gli sci vedremo quando potrà rimetterli in base a come procede il tutto. Ci vorrà tanta pazienza, tanta forza, ma Sofia l'ha già fatto», ha commentato sulle pagine de «La Gazzetta dello Sport», dopo aver effettuato l'operazione, il dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione medica della federazione italiana di sci.

«Sofia ha avuto tanti infortuni, questo come gravità è al livello di quando si è rotta il crociato, perché la tibia, nella parte articolare della caviglia, per un’atleta che scia, che deve mettere lo scarpone, ha una certa importanza. Tornerà sugli sci la prossima stagione», ha inoltre spiegato Panzeri.

Goggia: «Saprò rialzarmi anche stavolta»

«Un altro infortunio che interrompe la mia rincorsa a una nuova Coppa del mondo di discesa, ma anche stavolta saprò rialzarmi», è invece stato, per ora, l'unico commento rilasciato della sciatrice italiana, che attualmente è in testa alla classifica di discesa libera.

A quattro gare dalla conclusione, Goggia ha un vantaggio di 89 punti sulla sua prima inseguitrice, l'austriaca Stephanie Venier. Di conseguenza sarà difficile per la bergamasca mettere le mani su una quarta sfera di cristallo consecutiva in discesa. Quest'inverno, Goggia è salita sei volte sul podio, vincendo una discesa libera e un super-G.

Una stagione con molti infortuni

Sta così continuando la serie spaventosa di infortuni in questa stagione di Coppa del Mondo. Sofia Goggia è stata la 28esima atleta quest'inverno a subire un infortunio.

La 31enne si unisce alla lunga lista dei feriti, sulla quale compaiono - fra i più celebri - l'elvetica Corinne Suter (rottura del legamento crociato), Aleksander Aamodt Kilde (infortunio alla spalla e profonda ferita al polpaccio), Petra Vlhova (rottura del legamento crociato) e Alexis Pinturault (frattura della mano e rottura del legamento crociato).