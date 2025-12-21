Sofia Goggia KEY

Sofia Goggia ha centrato la prima vittoria stagionale (la numero 27 in carriera) facendo suo per la seconda volta dal 2021 il super G di Val d’ La bergamasca ha preceduto Alice Robinson (+0"15) e Lindsey Vonn (+0"36), al quarto podio su cinque gare disputate. Le tre hanno disputato una prova a parte. Alle loro spalle c’è stata una grande lotta per un posto in una top 10 racchiusa in 21 centesimi tra Elena Curtoni (4a a 0"73) e la coppia Romane Miradoli ed Ester Ledecka (9e a 0"94). Le svizzere hanno invece faticato: Malorie Blanc è risultata ancora una volta la migliore a 1"39 da Goggia.