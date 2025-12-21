  1. Clienti privati
Sci Sofia Goggia fa suo il super G

Swisstxt

21.12.2025 - 12:16

Sofia Goggia
Sofia Goggia
KEY

Isère.

SwissTXT

21.12.2025, 12:16

Sofia Goggia ha centrato la prima vittoria stagionale (la numero 27 in carriera) facendo suo per la seconda volta dal 2021 il super G di Val d’ La bergamasca ha preceduto Alice Robinson (+0"15) e Lindsey Vonn (+0"36), al quarto podio su cinque gare disputate. Le tre hanno disputato una prova a parte. Alle loro spalle c’è stata una grande lotta per un posto in una top 10 racchiusa in 21 centesimi tra Elena Curtoni (4a a 0"73) e la coppia Romane Miradoli ed Ester Ledecka (9e a 0"94). Le svizzere hanno invece faticato: Malorie Blanc è risultata ancora una volta la migliore a 1"39 da Goggia.

Altre notizie

Biathlon. Baserga 5a nella Mass Start

BiathlonBaserga 5a nella Mass Start

Val d'Isère. Goggia domina il super-G, l'eterna Vonn sale ancora sul podio, svizzere lontanissime

Val d'IsèreGoggia domina il super-G, l'eterna Vonn sale ancora sul podio, svizzere lontanissime

Slalom gigante. Schwarz comanda dopo la prima manche in Alta Badia, Odermatt lontano, Aerni, sesto

Slalom giganteSchwarz comanda dopo la prima manche in Alta Badia, Odermatt lontano, Aerni, sesto