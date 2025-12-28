  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sci Solo Shiffrin precede Rast

Swisstxt

28.12.2025 - 18:48

Camille Rast
Camille Rast
KEY

Camille Rast ha solo sfiorato la vittoria nello slalom di Semmering.

SwissTXT

28.12.2025, 18:48

In testa dopo la prima manche, la vallesana si è dovuta inchinare alla regina dei paletti stretti, che l'ha preceduta di 9 centesimi risalendo dal quarto posto.

I più letti

Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia
Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
Eros Ramazzotti sotto accusa, il vicino gli chiede 200mila euro: ecco cos'è successo

Video correlati

Il gol di Daka e l’esultanza che fa paura

Il gol di Daka e l’esultanza che fa paura

Dalla gioia al terrore in pochi secondi: Patson Daka segna il gol del pareggio in Coppa delle nazioni africane e subito dopo fa temere il peggio con una caduta impressionante durante l'esultanza.

23.12.2025

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

Super League | 19° turno | stagione 25/26

21.12.2025

GC – San Gallo 1:2

GC – San Gallo 1:2

Super League | 19° turno | stagione 25/26

21.12.2025

Il gol di Daka e l’esultanza che fa paura

Il gol di Daka e l’esultanza che fa paura

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

GC – San Gallo 1:2

GC – San Gallo 1:2

Più video

Altre notizie

Fondo. Grond quarto nello sprint di Dobbiaco, prima tappa del Tour de ski

FondoGrond quarto nello sprint di Dobbiaco, prima tappa del Tour de ski

Riuscirà a vincere?. Rast al comando dopo la prima manche nello slalom di Semmering

Riuscirà a vincere?Rast al comando dopo la prima manche nello slalom di Semmering

Le reazioni al super G. Schwarz rovina la festa svizzera a Livigno, Odermatt: «L'avevo previsto»

Le reazioni al super GSchwarz rovina la festa svizzera a Livigno, Odermatt: «L'avevo previsto»