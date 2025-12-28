Swisstxt
Camille Rast ha solo sfiorato la vittoria nello slalom di Semmering.
28.12.2025, 18:48
In testa dopo la prima manche, la vallesana si è dovuta inchinare alla regina dei paletti stretti, che l'ha preceduta di 9 centesimi risalendo dal quarto posto.
