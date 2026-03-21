Franjo von Allmen ha conquistato sabato il suo primo podio dopo il tris olimpico, chiudendo al 2° posto nella discesa delle finali di Coppa del mondo a Kvitfjell, alle spalle di Dominik Paris.
Il tre volte medaglia d'oro di Milano-Cortina è stato battuto di 19 centesimi dall’italiano di 36 anni, ancora una volta impeccabile sulla pista norvegese. Dominik Paris ha così firmato il suo settimo successo a Kvitfjell, il quinto in discesa.
Coppa del Mondo di sci 2025/2026
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Il bronzo olimpico della discesa di Pechino 2026 raggiunge quota 20 vittorie in Coppa del mondo nella disciplina regina. Meglio di lui, tra gli uomini, ha fatto solo la leggenda austriaca Franz Klammer, con 25 successi.
Franjo von Allmen, unico a contenere il distacco sotto i 60 centesimi, può comunque accontentarsi del secondo posto. Il bernese non brillava dalla fine dei Giochi olimpici, dopo il 6° posto nella discesa di Garmisch e l’uscita di scena a Courchevel.
Terzo posto per Vincent Kriechmayr, che pare non abbia ancora preso una decisione riguado il suo futuro agonistico. L’austriaco - vincitore a Courchevel - ha chiuso a 60 centesimi da Paris.
Odermatt settimo
Per von Allmen si tratta del 15° podio in Coppa del mondo, il nono in discesa e già il settimo in questa stagione 2025/26. Chiude al 2° posto anche nella classifica di specialità, alle spalle di un Marco Odermatt opaco (7° a 92 centesimi).
Il fatto che il nidvaldese avrebbe conquistato per la terza volta consecutiva la Coppa di specialità era già certo prima dell’ultima gara. Il risultato ottenuto a Kvitfjell rappresenta il suo peggior piazzamento in discesa dell’inverno. Resta comunque straordinario il suo bilancio, con sette podi in nove gare, così come la sua media punti di 78,4.
Secondo miglior svizzero, Alexis Monney ha chiuso 4°, a 66 centesimi dal vincitore e a soli 6 centesimi da Vincent Kriechmayr. Il friburghese termina 7° nella classifica di disciplina, in calo rispetto al 3° posto finale della Coppa del mondo 2024/25.
Stefan Rogentin, invece, si è piazzato sesto.