È una sorridente Lara Gut-Behrami quella giunta terza nel gigante di Sölden, all'esordio della Coppa del Mondo di sci 2025-2026: «È un ottimo inizio», dichiara ai microfoni della RSI.

«Ho fatto molta fatica a entrare in gara nella prima manche, ma nella seconda sono riuscita ad attaccare», commenta alla RSI la sciatrice tornando sulla gara.

«Quindi sono decisamente contenta della sciata della seconda manche nonostante fosse più complicata anche con la visibilità. È un buon inizio di stagione sicuro».

«Fiera e onorata di continuare la tradizione dello sci»

Con questo traguardo la ticinese conquista il suo 101esimo podio in carriera, eguagliando così il record di Vreni Schneider.

«È certo che sono delle cose incredibili. Comincio ad essere ripetitiva nel dire che non avrei mai immaginato di vivere tutto questo, però sono semplicemente fiera e onorata di continuare la tradizione dello sci che Vreni ha fatto crescere nella generazione prima di me».

E aggiunge: «E se grazie a quello che facciamo in pista riusciamo a spingere i giovani a scegliere lo sport, comincio a prendere coscienza che questa è una bella cosa».

«Giorni di sci ne faremo»

Sul programma delle prossime settimane, la nativa di Comano afferma che valuterà il da farsi in base alle condizioni della neve.

«Partiremo per metà novembre per l'America. Se troviamo delle condizioni buone prima andremo a fare qualche curva di gigante, altrimenti faccio di nuovo un blocco di atletica, tanto la stagione è lunga e giorni di sci ne faremo», conclude ai microfoni di RSI.