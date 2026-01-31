Malorie Blanc si impone sulle nevi di casa 31.01.2026

Malorie Blanc conquista a sorpresa la prima vittoria in Coppa del Mondo proprio sulle nevi di casa, a Crans-Montana. Nell'intervista dopo il successo, la giovane sciatrice si dice particolarmente felice per il calore dei numerosi appassionati presenti e dedica un pensiero speciale a una tragica eroina.

Hai fretta? blue News riassume per te La 22enne Malorie Blanc ha festeggiato a sorpresa la prima vittoria in Coppa del Mondo della sua carriera nella gara di casa a Crans-Montana.

Al termine della prova si è detta travolta dall'atmosfera, dall'entusiasmo dei numerosi tifosi e dal sostegno emotivo di familiari e amici.

Sempre sportiva, la vallesana ha espresso rammarico per l'uscita della forte rivale Laura Pirovano, ammettendo di non riuscire ancora a realizzare pienamente la portata di questo successo. Mostra di più

La vallesana Malorie Blanc ha conquistato la prima vittoria in Coppa del Mondo della sua carriera nella gara di casa a Crans-Montana. Nell'intervista rilasciata alla «SRF» dopo la prova, la 22enne ha raccontato le emozioni vissute al traguardo: «Sono arrivata in fondo, ho sentito la persone e ho pensato che non poteva essere andata così male: è stato semplicemente incredibile».

Già al mattino l'atleta aveva cercato di affrontare la giornata con leggerezza, dicendosi che sarebbe stata soprattutto un'occasione per divertirsi.

In generale, ha spiegato, ha provato a non pensare troppo e a restare concentrata sul momento. Anche dopo la sua prova, però, non ha voluto illudersi di una possibile vittoria, consapevole che diverse atlete dovevano ancora scendere e che alcune facevano segnare intermedi molto rapidi.

In particolare Laura Pirovano, che si è presentata all'ultima curva con un vantaggio importante prima di uscire di scena. Un episodio che Blanc ha commentato con grande sportività: «È un peccato per la gara di Pirovano, se lo sarebbe meritato».

«Ho sentito un numero che mi ha un po' spaventato»

Quando la vittoria della vallesana è stata ufficializzata, è apparsa di nuovo ai microfoni della «SRF» e ha cercato di spiegare cosa stava succedendo dentro di lei: «Non mi sono ancora resa conto, non so quando succederà».

Interrogata sul suo fan club, presente nella zona d'arrivo, Blanc ha raccontato con il sorriso: «Stamattina ho sentito un numero che mi ha un po' spaventata. Credo che ci siano circa 200 persone qui per me: familiari, amici e conoscenti». Condividere questo successo con così tanta gente rende tutto ancora più speciale: «Sono davvero molto grata a tutti per essere venuti. Senza di loro sarebbe stato completamente diverso».

Il fatto che la prima vittoria in Coppa del Mondo sia arrivata proprio nel suo Cantone, a Crans-Montana, aggiunge ulteriore valore al trionfo. «È un posto bellissimo e mi piace tantissimo. Ogni volta che torno in Vallese mi sento a casa e riesco a godermi tutto di più. Sono molto felice di aver vinto su questa pista e davanti a queste persone».

Nonostante la gioia, la 22enne ammette di non aver ancora realizzato pienamente quanto accaduto: «Faccio ancora un po' fatica a rendermene conto. È davvero un grandissimo onore».

