  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vittoria in super-G Malorie Blanc a Crans-Montana: «Sono molto felice di averlo fatto qui, per questa gente»

Sandro Zappella

31.1.2026

Malorie Blanc si impone sulle nevi di casa

Malorie Blanc si impone sulle nevi di casa

31.01.2026

Malorie Blanc conquista a sorpresa la prima vittoria in Coppa del Mondo proprio sulle nevi di casa, a Crans-Montana. Nell'intervista dopo il successo, la giovane sciatrice si dice particolarmente felice per il calore dei numerosi appassionati presenti e dedica un pensiero speciale a una tragica eroina.

Sandro Zappella

31.01.2026, 14:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La 22enne Malorie Blanc ha festeggiato a sorpresa la prima vittoria in Coppa del Mondo della sua carriera nella gara di casa a Crans-Montana.
  • Al termine della prova si è detta travolta dall'atmosfera, dall'entusiasmo dei numerosi tifosi e dal sostegno emotivo di familiari e amici.
  • Sempre sportiva, la vallesana ha espresso rammarico per l'uscita della forte rivale Laura Pirovano, ammettendo di non riuscire ancora a realizzare pienamente la portata di questo successo.
Mostra di più

La vallesana Malorie Blanc ha conquistato la prima vittoria in Coppa del Mondo della sua carriera nella gara di casa a Crans-Montana. Nell'intervista rilasciata alla «SRF» dopo la prova, la 22enne ha raccontato le emozioni vissute al traguardo: «Sono arrivata in fondo, ho sentito la persone e ho pensato che non poteva essere andata così male: è stato semplicemente incredibile».

Super-G di Crans Montana. Malorie Blanc mette tutte in riga sulle nevi di casa e coglie la prima vittoria in carriera

Super-G di Crans MontanaMalorie Blanc mette tutte in riga sulle nevi di casa e coglie la prima vittoria in carriera

Già al mattino l'atleta aveva cercato di affrontare la giornata con leggerezza, dicendosi che sarebbe stata soprattutto un'occasione per divertirsi.

In generale, ha spiegato, ha provato a non pensare troppo e a restare concentrata sul momento. Anche dopo la sua prova, però, non ha voluto illudersi di una possibile vittoria, consapevole che diverse atlete dovevano ancora scendere e che alcune facevano segnare intermedi molto rapidi.

In particolare Laura Pirovano, che si è presentata all'ultima curva con un vantaggio importante prima di uscire di scena. Un episodio che Blanc ha commentato con grande sportività: «È un peccato per la gara di Pirovano, se lo sarebbe meritato».

«Ho sentito un numero che mi ha un po' spaventato»

Quando la vittoria della vallesana è stata ufficializzata, è apparsa di nuovo ai microfoni della «SRF» e ha cercato di spiegare cosa stava succedendo dentro di lei: «Non mi sono ancora resa conto, non so quando succederà».

Interrogata sul suo fan club, presente nella zona d'arrivo, Blanc ha raccontato con il sorriso: «Stamattina ho sentito un numero che mi ha un po' spaventata. Credo che ci siano circa 200 persone qui per me: familiari, amici e conoscenti». Condividere questo successo con così tanta gente rende tutto ancora più speciale: «Sono davvero molto grata a tutti per essere venuti. Senza di loro sarebbe stato completamente diverso».

Crans-Montana. Vonn getta la spugna per il super-G, Casse il più veloce nell'allenamento di discesa maschile

Crans-MontanaVonn getta la spugna per il super-G, Casse il più veloce nell'allenamento di discesa maschile

Il fatto che la prima vittoria in Coppa del Mondo sia arrivata proprio nel suo Cantone, a Crans-Montana, aggiunge ulteriore valore al trionfo. «È un posto bellissimo e mi piace tantissimo. Ogni volta che torno in Vallese mi sento a casa e riesco a godermi tutto di più. Sono molto felice di aver vinto su questa pista e davanti a queste persone».

Nonostante la gioia, la 22enne ammette di non aver ancora realizzato pienamente quanto accaduto: «Faccio ancora un po' fatica a rendermene conto. È davvero un grandissimo onore».

Per saperne di più sulla vincitrice

Lo sciatore perfetto per Malorie Blanc

Lo sciatore perfetto per Malorie Blanc

05.12.2025

I più letti

Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»
Giovanni Franzoni evita la caduta in extremis nelle prove della libera di Crans-Montana: «È stato spaventoso»
In Svizzera le truffe telefoniche cambiano tattica, ecco come
Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?
Charlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»

Altre notizie

Hockey. Lugano alla pausa vincendo, Ambrì sconfitto per l'ultima di Lombardi da presidente

HockeyLugano alla pausa vincendo, Ambrì sconfitto per l'ultima di Lombardi da presidente

Scandalo nel salto con gli sci. Il consiglio: «È importante che ti leghi il pene col nastro adesivo»

Scandalo nel salto con gli sciIl consiglio: «È importante che ti leghi il pene col nastro adesivo»

BreviEquitazione, Peter Steiner 3a

Brevi. Volley, Lugano vince al 5o set

BreviVolley, Lugano vince al 5o set

Hockey. Spengler, tocca al Langnau

HockeySpengler, tocca al Langnau

Criteri di selezione discutibili?. L'ex sciatore Marc Berthod spara sulla federazione italiana che non sceglie Roberta Melesi per le Olimpiadi: «Non è giusto»

Criteri di selezione discutibili?L'ex sciatore Marc Berthod spara sulla federazione italiana che non sceglie Roberta Melesi per le Olimpiadi: «Non è giusto»

Video

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Winterthur – Lausanne-Sport 2:1

Winterthur – Lausanne-Sport 2:1

Super League | 22° turno | stagione 25/26

31.01.2026

Servette – Sion 3:3

Servette – Sion 3:3

Super League | 22° turno | stagione 25/26

31.01.2026

Yverdon – Aarau 1:2

Yverdon – Aarau 1:2

Challenge League | 20° turno | stagione 25/26

30.01.2026

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

Winterthur – Lausanne-Sport 2:1

Winterthur – Lausanne-Sport 2:1

Servette – Sion 3:3

Servette – Sion 3:3

Yverdon – Aarau 1:2

Yverdon – Aarau 1:2

Più video