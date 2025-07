Lara Gut-Behrami: «Da marzo non gareggerò più. La mia vita cambierà davvero? Vorrei diventare mamma»

Lara Gut-Behrami guarda al futuro. blue Sport

Lara Gut-Behrami sta affrontando la sua ultima stagione da sciatrice professionista. In un'intervista a blue Sport, la ticinese parla dei suoi progetti per il futuro, della creazione di una famiglia e del suo nuovo ruolo di investitrice e consulente.

Hai fretta? blue News riassume per te Lara Gut-Behrami entra a far parte dell'integratore alimentare Ka-Ex in qualità di investitrice e consulente.

La ticinese terminerà la sua carriera attiva nel marzo 2026.

In un'intervista a blue Sport, la campionessa olimpica e due volte mondiale parla del suo futuro, della pianificazione familiare e del suo ultimo inverno da sciatrice professionista. Mostra di più

Lara Gut-Behrami sta già pianificando il suo dopo carriera.

La sciatrice di successo diventerà investitrice e consulente strategica dell'integratore alimentare Ka-Ex. blue Sport l'ha incontrata per un'intervista in occasione della conferenza stampa organizzata dall'azienda.

La due volte vincitrice della generale di Coppa del Mondo ha parlato delle ragioni del suo investimento, della sua ultima stagione sciistica e del suo desiderio di diventare madre.

Lara Gut-Behrami, lei è comproprietaria di Ka-Ex. Come è nata questa collaborazione?

In inverno mi sono resa conto che la mia carriera attiva stava lentamente volgendo al termine e ho pensato a cosa avrei potuto fare dopo. Per questo motivo ho chiesto a Ka-Ex se fossero interessati a fare qualcosa insieme.

Non solo come partnership sportiva con me come atleta, ma anche per il dopo. Naturalmente, è anche una grande opportunità per me di avere già un piano per il periodo successivo alla mia carriera di atleta.

È tipico di lei pianificare questo passo prima della fine della sua carriera?

Ci sto provando. È certamente anche una fortuna trovare le persone giuste. Per avere una carriera di successo, bisogna anche saper sognare un po'. Io l'ho sempre fatto ed è quello che serve per migliorare. È una cosa che mi accompagna da sempre.

Sono molto felice di sapere sin da ora cosa farò una volta chiusa la mia carriera il prossimo mese di marzo: ho sempre voluto pianificare qualcosa per il periodo successivo allo sci e non vedo l'ora di iniziare. È un primo passo meraviglioso per me.

Non ha mai pensato di prendersi un anno di pausa e rilassarsi?

Quando sono stanca, lo dico. Ma sono sempre stata attiva, fin da bambina. Lo si impara anche durante la carriera. È una delle cose che mi attrae e mi motiva. Una volta finito di sciare forse non avrò più l'adrenalina delle gare, ma le cose che ho imparato nello sport mi saranno utili anche in altri ambiti.

Ha già annunciato che in seguito ti trasferirai a Londra, ha un'idea di come sarà la vita lì?

È buffo, ho parlato per ore della mia carriera, delle esperienze meravigliose e poi ho detto che mio marito (Valon Behrami sarà direttore tecnico del Watford FC, ndr.) ora lavora a Londra e improvvisamente in prima pagina tutti hanno scritto che mi trasferisco in Inghilterra.

Da quando stiamo insieme, credo che ci siamo trasferiti 17 volte, quindi non è una sorpresa. Per me è bello che la vita vada avanti così, che ci sia sempre qualcosa di nuovo in arrivo. Viaggio sempre da quando avevo 16 anni, quindi è una cosa bella.

Mi aiuta anche perché spesso si dice che per gli atleti di alto livello è difficile ritrovare la vita di tutti i giorni al termine della carriera. Ma io so che, grazie a mio marito, posso ancora andare avanti e che ho la possibilità di cercare una nuova sfida. Una volta finito sono contenta di non avere intenzione di rimanere a casa e di viverci per i prossimi 20 anni.

La creazione di una famiglia è un tema per lei?

Sì, l'ho sempre detto. Non è una cosa che viene naturale e non da un giorno all'altro. Ma ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto diventare mamma.

Era chiaro che non sarei riuscita a combinarlo con la mia carriera di atleta di alto livello, ma spero che potremo allargare la nostra famiglia. Ma stiamo facendo un passo alla volta.

Ha già pensato se continuare a lavorare nel mondo dello sci anche in futuro?

Non ci ho ancora pensato in modo specifico. Quando si finisce, bisogna pensare alle varie possibilità, e chiedersi cosa piace e cosa non piace fare.

Si deve trovare il giusto equilibrio, incontrare le persone giuste in modo che una breve conversazione si trasformi in un progetto. A volte non è necessario pianificare molto.

La collaborazione con KA-EX, per esempio, è nata tramite LinkedIn. Ho scritto loro e due giorni dopo ci siamo sentiti. Per ora, però, mi sto concentrando sul vincere più gare possibili da qui a marzo. Forse nel frattempo accadranno cose meravigliose.

La sua preparazione in vista della prossima stagione è diversa dal solito? Cambia qualcosa sapere che sarà l'ultima?

No, per niente. Sono felice, tutte le cose che accadono nel frattempo mi portano solo gioia. Sto lentamente capendo che posso godermela un po' di più.

Al momento sono felice di tutto quello che posso fare e sperimentare. Forse sono anche un po' più tranquilla perché ho raggiunto quello che volevo davvero.

Ora voglio solo cogliere tutte le opportunità che ho ancora e godermele. È stato un viaggio meraviglioso per me e lo è ancora.

Ha spesso parlato di una forte pressione. Ora la sente in modo differente sapendo che presto finirà?

Non penso alla fine della stagione a marzo. Mi concentro di più sul proseguimento, passo dopo passo. Finirò qualcosa, ma inizierò un altro capitolo. La vita va avanti e chissà dove sarò la prossima estate...

Di certo so che da marzo non gareggerò più, ma non so ancora se la mia vita cambierà poi così tanto. Mi concentro su ciò che posso fare ora per essere il più in forma possibile all'inizio stagionale.

Voglio migliorare ogni giorno e ho capito che questo sarà possibile anche dopo la mia carriera di sciatrice. Cercherò di ottenere il meglio da tutto ciò che faccio».

