Nello sprint femminile in stile classico di Les Rousses, in Francia, l’avventura dell’elvetica Nadine Faendrich è terminata in semifinale.

La vittoria, al termine di una gara molto combattuta, è andata alla norvegese Kristine Skistad, che ha preceduto le svedesi Maja Dahlqvist e Jonna Sundling.

La Svezia si è rifatta in campo maschile, con Edvin Anger che ha trionfato davanti ai norvegesi Ansgar Evensen ed Erik Valnes.