In vista della CdM del weekend Lindsey Vonn segna il miglior tempo nel primo allenamento a St.Moritz

Swisstxt

10.12.2025 - 12:51

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
KEY

Dopo sette gare tecniche, la CdM nel weekend in Engadina propone due discese e un super G.

SwissTXT

10.12.2025, 12:51

10.12.2025, 12:52

Un appuntamento che segna l’inizio dell’inverno tra le altre per Vonn, Gisin e Flury.

La statunitense, già vincitrice 5 volte sul pendio del Corviglia, ha stampato subito il miglior tempo nel primo allenamento cronometrato.

L'obvaldese, che da questa stagione ha deciso di concentrarsi solo sulle discipline veloci, è stata la migliore delle rossocrociate (13a).

La campionessa iridata 2023, dopo 22 mesi di stop, ha ottenuto un incoraggiante 21o crono (2a tra le svizzere).

