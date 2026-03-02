  1. Clienti privati
Sci Stagione finita per Federica Brignone: «Credo di aver chiesto troppo al mio corpo»

Swisstxt

2.3.2026 - 12:40

Federica Brignone
Federica Brignone
Keystone

Federica Brignone ha annunciato che non prenderà parte alle restanti gare di Coppa del Mondo, terminando così la sua stagione in anticipo.

SwissTXT

02.03.2026, 12:40

02.03.2026, 12:54

«Credo di aver chiesto troppo al mio corpo nel corso di questi mesi. Approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione», ha spiegato l’italiana.

La 35enne è infatti stata vittima di un grave infortunio sul finire della scorsa annata, ma ha voluto forzare i tempi di recupero per presentarsi alle Olimpiadi casalinghe in cui ha poi vinto ben due ori (in super G e in gigante).

Ai Campionati italiani. Brutta caduta per Federica Brignone. Le conseguenze sono pesanti. Olimpiadi 2026 addio?

Ai Campionati italianiBrutta caduta per Federica Brignone. Le conseguenze sono pesanti. Olimpiadi 2026 addio?

