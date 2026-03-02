Federica Brignone Keystone

Federica Brignone ha annunciato che non prenderà parte alle restanti gare di Coppa del Mondo, terminando così la sua stagione in anticipo.

«Credo di aver chiesto troppo al mio corpo nel corso di questi mesi. Approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione», ha spiegato l’italiana.

La 35enne è infatti stata vittima di un grave infortunio sul finire della scorsa annata, ma ha voluto forzare i tempi di recupero per presentarsi alle Olimpiadi casalinghe in cui ha poi vinto ben due ori (in super G e in gigante).