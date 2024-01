Corinne Suter Keystone

La stagione di Corinne Suter è già finita.

La rossocrociata, caduta venerdì nella discesa sull'Olimpia delle Tofane, ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro come anche una lesione al menisco mediale. Sarà operata sabato. Anche Michelle Gisin non gareggerà più nel fine settimana di Cortina: la 30enne è caduta e ha dolori alla tibia destra e si è sottoposta ad accertamenti. E' andata meglio a Mikaela Shiffrin che, dopo una brutta caduta, non ha apparentemente riportato lesioni al ginocchio sinistro. Tempi di recupero stimati in due settimane.

