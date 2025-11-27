Lo slalom gigante di Sölden di un mese fa è stata l'ultima apparizione di Lara Gut-Behrami in Coppa del Mondo? Keystone

È passata un'intera settimana prima che si ha avuto la certezza dell'entità dell'infortunio al ginocchio di Lara Gut-Behrami. Dopo gli esami è chiaro: il legamento crociato del ginocchio sinistro della ticinese è lacerato.

«Dopo il suo rientro in Svizzera domenica, Lara Gut-Behrami è stata sottoposta a ulteriori esami approfonditi.

Mercoledì sera, la 34enne ticinese ha avuto la certezza: ha riportato la rottura del legamento crociato, del legamento collaterale mediale e del menisco del ginocchio sinistro», si legge nel comunicato stampa di Swiss-Ski.

«Avevo immaginato che i prossimi mesi sarebbero stati molto diversi e non vedevo l'ora di affrontare il resto della stagione sciistica», ha dichiarato Gut-Behrami.

«Recentemente abbiamo vissuto eventi drammatici nel nostro sport, incidenti mortali che hanno coinvolto giovani atleti. Credo che un infortunio al ginocchio, per quanto complesso possa essere, non possa essere considerato una tragedia».

Gut-Behrami continuerà a gareggiare?

La nativa di Comano aveva annunciato qualche tempo fa che avrebbe chiuso la sua carriera dopo la stagione 2025/26. Adesso lascia aperto il suo futuro sportivo: «Il mio obiettivo è recuperare completamente da questo infortunio e tornare in piena forma. Solo allora saprò cosa mi riserva il futuro».

Beat Tschuor, capo allenatore delle atlete svizzere, afferma: «I Giochi olimpici invernali in Italia, sua seconda patria, erano l'ultimo grande obiettivo della carriera di Lara. Questo rende ancora più amaro questo grave infortunio. Ci auguriamo tutti che l'operazione e la riabilitazione di Lara si svolgano nel modo più sereno possibile e che Lara sia di nuovo in forma, sia per continuare la sua carriera sia per condurre una vita senza dolori dopo lo sport di alto livello. Va da sé che la sua assenza è una grande perdita, e la squadra non sentirà la sua mancanza solo come atleta durante la stagione olimpica, ma anche come persona».

