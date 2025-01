Sulla Streif Monney viene beffato da Crawford, Odermatt «solo» sesto

Alexis Monney KEY

Monney ha sfiorato la sua seconda vittoria della carriera in discesa piazzandosi secondo sulla Streif.

Il vincitore di Bormio, Alexis Monney, è stato autore di una prova pulita e costante, ma è stato battuto da James Crawford, che è stato protagonista di una gara in crescendo.

Solo 6o invece Marco Odermatt, che è stato preceduto pure dall'altro canadese Cameron Alexander, dall’austriaco Daniel Hemetsberger e dallo sloveno Miha Hrobat.

Gli altri svizzeri Franjo von Allmen e Justin Murisier si sono piazzati al 9° e 11° posto.

Per il 27enne nordamericano, vincitore del titolo iridato in super G a Courchevel (e bronzo in combinata ai Giochi di Pechino 2022), si tratta della 1a vittoria in carriera in Coppa del Mondo.