Marco Odermatt, imperiale sul Lauberhorn KEYSTONE

Dopo la parziale delusione di venerdì nel super-G (quarto) Marco Odermatt si è rifatto con una gara monumentale in discesa. Il nidvaldese, sceso con il numero 7, ha stracciato la concorrenza. Ottima la gara di tutti i velocisti svizzeri.

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Odermatt ha vinto a Wengen con una gara quasi perfetta, conquistando il 98º podio in Coppa del Mondo e battendo Vincent Kriechmayr di 79 centesimi.

Con questo successo, Marco Odermatt diventa il solo recordman di vittorie sulla discesa del Lauberhorn e sale sul podio di discesa per l’ottava volta consecutiva.

Gli altri svizzeri hanno ottenuto buoni piazzamenti, mentre l’italiano Cristof Innerhofer ha chiuso decimo a 41 anni. Mostra di più

Marco Odermatt, al 98o podio in Coppa del Mondo, ha messo insieme una gara quasi perfetta, imponendosi davanti all'austriaco Vincent Kriechmayr con un vantaggio di 79 centesimi.

Con la sua quarta vittoria, Odi diventa l'unico detentore del record per il maggior numero di vittorie a Wengen. Franz Klammer e Beat Feuz hanno vinto ciascuno la discesa del Lauberhorn tre volte nella loro carriera.

A parte Marco, nessuno ha vinto la tradizionale gara ai piedi dell'Eiger, del Mönch e della Jungfrau più di due volte di fila dalla sua nascita, 59 anni fa.

Il 28enne è salito sul podio di discesa libera in Coppa del Mondo per l'ottava volta consecutiva; l'ultima occasione in cui non è arrivato tra i primi sette è stato nel marzo 2023.

Ma qual è il segreto per domarlo alla perfezione? «Beh, qui la Kernen-S è sempre decisiva», ha commentato il fenomeno nidvaldese dopo la gara ai microfoni della RSI, «e nel super G di venerdì non mi era riuscita al meglio. Oggi ho deciso di rischiare tanto, di nuovo, trovando maggiore fortuna. E' proprio così che si vince».

«Wengen, Kitzbuehel o i Giochi? Sono sempre concentrato sul presente. Ogni volta che mi presento al cancelletto c'è la voglia di dare il massimo».

Von Allmen sfiora il podio

La festa rossocrociata avrebbe però potuto essere ancora più scatenata, se Giovanni Franzoni, vincitore nel super-G, non si fosse piazzato al terzo posto, scalzando Franjo von Allmen dal podio e spingendo Alexis Monney in quinta posizione.

Il bernese in particolare, può recriminare per un errore che l'ha costretto a toccare i materassi a bordo pista. Pista che quest'oggi è stata accorciata a causa del forte vento nella parte alta del tracciato.

Gli altri svizzeri

Coppa del Mondo di sci 2025/2026 Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati. Keystone

Gli altri rossocrociati si sono ben difesi: Marco Kohler è arrivato 13esimo, Stefan Rogentin 14esimo, Justin Murisier 16esimo e Nils Hintermann 18esimo hanno regalato una giornata memorabile allo sci elvetico.

Una nota di merito va all'italiano Cristof Innerhofer, giunto decimo, all'età di 41 anni.