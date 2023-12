Marco Odermatt (destra), secondo di giornata, abbraccia l'amico e connazionale Justin Murisier, giunto al quarto posto. KEYSTONE

Grande risultato per la squadra svizzera maschile di discesa, che piazza quattro atleti nei primi dieci. Nonostante la sua ottima gara, su una pista davvero impegnativa, Odermatt ha dovuto cedere il passo solo al francese Sarrazin. Fuori Aleksander Aamodt-Kilde e anche Markus Schwarz.

Nonostante il titolo mondiale nella gara regina conquistato lo scorso anno, Marco Odermatt deve ancora attendere prima di festeggiare la prima vittoria in una discesa di Coppa del Mondo.

A Bormio ha infatti chiuso a soli 9 centesimi dal francese Cyprien Sarrazin, che ha così vinto la prima gara in carriera.

Al terzo posto ha invece concluso il canadese Cameron Alexander a 1”23 dal primo, mentre non hanno terminato la gara il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e Marco Schwarz, caduto.

Infortunio per Markus Schwarz

Gara interrotta infatti per l'infortunio a Markus Schwarz, il quale ha dovuto essere elitrasportato in ospedale dopo essere caduto. Le informazioni aggiornate parlano di un brutto incidente al ginocchio destro.

Grande giornata per la squadra svizzera

Giornata da incorniciare per i rossocrociati, che oltre al secondo posto di Odermatt, ha visto Justin Murisier conquistare il suo miglior risultato in carriera in discesa con il quarto posto, a 1”81 dal vincitore. Sesto posto per Niels Hintermann e nono per Marco Kohler. Da annotare anche l'undicesimo miglior tempo di Alexis Monney.