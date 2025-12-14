Alice Robinson KEY

Alice Robinson ha conquistato il SG di St.Moritz e ha centrato la prima vittoria in carriera in velocità. Malorie Blanc ha chiuso al sesto posto, prima delle elvetiche.

La neozelandese si è messa alle spalle di 8 centesimi Romane Miradoli e di 15 Sofia Goggia.

La vallesana Malorie Blanc, 6a al traguardo e al secondo miglior piazzamento in carriera, è stata l'unica elvetica nella top 10.

Malorie Blanc KEYSTONE

In assenza delle infortunate Lara Gut-Behrami, Corinne Suter e Michelle Gisin, è stata appunto Malorie Blanc a difendere i colori rossocrociati.

Jasmina Suter si è classificata dodicesima, piazzandosi tra le prime 15, mentre anche Joana Hählen (22a) e Janine Schmitt (27a) hanno pure conquistato punti.

Lindsey Vonn, che ha disputato un weekend di successi con la vittoria in discesa libera venerdì e il secondo posto di sabato, ha centrato il quarto posto, mancando di pochissimo il podio (8 centesimi da Goggia).

La vincitrice della discesa libera di sabato, Emma Aicher, è caduta ed è stata eliminata. Mikaela Shiffrin, che gareggiava nel Super-G per la prima volta da due anni, scesa con il pettorale numero 31, è uscita poco prima del traguardo.