Coppa del Mondo Suter ai piedi del podio nel secondo super-G di Soldeu

Swisstxt

1.3.2026 - 11:30

Un weekend comunque positivo per Corinne Suter.
Un weekend comunque positivo per Corinne Suter.
KEYSTONE

Il terzo podio in tre giorni è sfuggito a Corinne Suter per 29 centesimi. Nel secondo super-G del fine settimana a Soldeu, modificato di poche linee rispetto a ieri, la miglior interprete è stata Sofia Goggia, che ha anticipato Emma Aicher di 0"24 e Kajsa Lie di 0"31.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

01.03.2026, 11:30

01.03.2026, 11:44

L'italiana ha reagito nella battaglia per il globo di cristallo. Dopo aver concluso «solo» sesta il giorno precedente, la leader della disciplina ha distanziato la tedesca di 24 centesimi.

La vincitrice di sabato ha mancato una doppia vittoria sul tratto ripido, dove ha perso circa sei decimi da Goggia.

La norvegese ha mostrato miglioramenti. Dopo aver concluso settima e quinta nei giorni precedenti, è adesso sulla buona strada per il suo decimo podio in Coppa del Mondo, il primo in questa stagione nel super-G.

Suter, che ha vinto la discesa libera nei Pirenei andorrani venerdì e si è classificata terza nel primo super-G di sabato, ha dimostrato comunque la sua ottima forma.

Come ieri, la svittese ha aperto la gara. E ancora una volta, ha sfruttato il suo basso numero di partenza sul percorso ammorbidito e salato, arrivando però a 29 centesimi dalle prime tre, al quarto posto.

Coppa del Mondo. Dopo la vittoria in discesa, Suter arriva terza nel super-G a Soldeu

Coppa del MondoDopo la vittoria in discesa, Suter arriva terza nel super-G a Soldeu

Il resto della squadra rossocrociata ha confermato le difficoltà nelle discipline veloci, con Malorie Blanc 15a (+2"15), Stefanie Grob 23a (+2"58) e il duo Joana Haehlen-Jasmina Suter fuori dalle migliori 30 a oltre 3"40 di margine da Goggia.

