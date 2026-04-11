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Seconda Flury Corinne Suter si conferma campionessa svizzera in super G 

Swisstxt

11.4.2026 - 10:34

Corinne Suter
Corinne Suter
Keystone

Corinne Suter si è confermata campionessa svizzera di super G, precedendo di 1"67 Jasmine Flury.

SwissTXT

11.04.2026, 10:34

11.04.2026, 10:48

Ai campionati nazionali di St. Moritz la svittese ha così conquistato il quinto titolo nella disciplina, mentre al terzo posto si è classificata Daria Zurlinden (+2"54).

Tra gli uomini i grandi attesi erano invece Franjo von Allmen e Alexis Monney, ma nessuno dei due ha portato a termine la sua gara e il titolo è così andato, come in discesa pochi giorni fa, a Sandro Manser.

Sul podio sono saliti pure Gael Zulauf, staccato di 0"36, e Loic Chable, che ha chiuso a 0"49 dal vincitore.

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