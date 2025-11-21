«Lara Gut-Behrami s'è impigliata in una porta, poi è caduta in modo violento»

Lara Gut-Behrami è caduta pesantemente durante un allenamento di super-G. Foto: KEYSTONE

Lara Gut-Behrami è caduta pesantemente durante l'allenamento a Copper Mountain, negli Stati Uniti. La notizia è stata confermata da Swiss-Ski. Le prime verifiche sul posto indicano che la sciatrice ticinese ha subito una lesione al ginocchio.

Redazione blue Sport Luca Betschart

Lara Gut-Behrami è caduta pesantemente giovedì durante l'allenamento di Super-G a Copper Mountain, in Colorado. Le prime indagini sul posto indicano un infortunio al ginocchio sinistro, come ha annunciato venerdì Swiss-Ski.

Stando al «Blick», la due volte vincitrice della Coppa del Mondo avrebbe subito nella caduta la rottura del legamento crociato e un danno al menisco, ma anche una commozione cerebrale.

Rainer Salzgeber, responsabile delle gare di Head, fornitore ufficiale di Gut-Behrami, ha visto un video della caduta e conosce i dettagli. A suo dire la ticinese è rimasta impigliata con la mano in una porta durante la discesa. «Si è trattato di una brutta caduta, come se ne sono viste anche con altri atleti. È stata davvero violenta», ha raccontato al portale svizzero.

Secondo il comunicato stampa di Swiss-Ski, la campionessa olimpica di super-G tornerà in Svizzera dal Nord America il prima possibile per sottoporsi a esami medici approfonditi. L'entità dell'infortunio sarà resa nota solo dopo questi test.

Se le ipotesi di un grave infortunio al ginocchio dovessero essere confermate, la carriera della 34enne sarebbe probabilmente finita. Infatti, già qualche tempo fa aveva annunciato che si sarebbe ritirata al termine della stagione in corso.

Nel suo palmares vanta due Coppe del Mondo generali - oltre a sette coppe di specialità - due ori Mondiali e un oro olimpico.

Di nuovo il ginocchio sinistro

Non sarebbe la prima volta che la Gut-Behrami affronta un grave infortunio in quella zona del corpo. Il suo ginocchio sinistro era già uscito malconcio dai Mondiali casalinghi del 2017, quando si era lacerata il legamento crociato anteriore e aveva subito una lesione al menisco.

E nemmeno quello era stato il suo primo lungo stop. In precedenza, aveva saltato l'intera stagione 2009/10 dopo una grave caduta durante in allenamento, che le aveva provocato la lussazione dell'anca destra.

Un inizio da podio

Sarebbe di certo un vero peccato, perché l'ultima stagione della Gut-Behrami era iniziata bene. A fine ottobre, nella gara di Coppa del Mondo a Sölden, l'atleta svizzera era salita sul gradino più basso del podio nello slalom gigante.

E ora voleva prepararsi al meglio in Nord America per arrivare pronta all'apertura della stagione di velocità nella seconda settimana di dicembre a St. Moritz.

Prima delle due discese e del super-G in Engadina, però, la Coppa del Mondo femminile fa ancora tappa a Copper Mountain, in Colorado, e a Tremblant, in Canada. In queste due tappe, Gut-Behrami avrebbe avuto in programma un totale di tre slalom giganti.