Nulla da fare per le elvetiche contro le canadesi. KEYSTONE

La Svizzera non è riuscita a riprendersi il titolo ai Mondiali di Uijeongbu: il Canada, come già successo nella finalissima dello scorso anno e nel round robin di questa edizione, si è rivelato ancora una volta troppo forte per sperare nella medaglia d’oro.

SwissTXT Swisstxt

Il risultato di 7-3 è fedele testimone della giornata che hanno vissuto le elvetiche, ma la differenza è emersa soprattutto nel settimo e ottavo end, vinti per 2-0 dalle nordamericane.

L’obiettivo di tornare a conquistare l’oro, come fatto nel 2019, nel 2021, nel 2022 e nel 2023, è fallito. Al collo resta comunque l'argento.