Schwaller e Mouat Reuters

La Svizzera non ce l’ha fatta a tornare sul tetto del mondo a 33 anni di distanza dall’ultima volta nel curling al maschile, ma ha pur sempre ritrovato un splendido argento dopo quello conquistato da Ralph Stoeckli nel 2003.

SwissTXT Swisstxt

A Moose Jaw, in Canada, la Scozia si è imposta per 5-4 in una finale di altissimo livello bissando il successo del 2023 ottenuto con la stessa squadra capitanata da Bruce Mouat.

In una sfida equilibrata, i britannici hanno fatto la differenza negli ultimi due end, chiudendo il nono sullo 0-0 e mantenendo il martello per ottenere il punto decisivo nel decimo.